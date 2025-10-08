La Real Academia de Bellas Artes se opone a la rehabilitación del hotel Reúma

La Real Academia de Bellas Artes de Granada se opone a la propuesta de rehabilitar el hotel Reúma y, por consiguiente, consolidar la presencia de ... este edificio a los pies de la Alhambra. Los expertos señalan que esta construcción responde a un momento determinado en que la ciudad carecía de una conciencia patrimonial que hoy sí tiene, y que es la que motiva a esta institución a plantear su oposición a este proyecto.

Para los académicos en la actualidad, sería impensable plantear la construcción de un edificio de estas características en este lugar y, en cambio, «se propone ahora perpetuarlo a pesar de tratarse de un elemento tipológica y formalmente ajeno al lugar donde se levanta y de pésima calidad constructiva. Su presencia distorsiona la percepción de la Alhambra y desvirtúa el paisaje urbano del entorno del río Darro, declarado recientemente Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Patrimonial», señalan desde la Academia.

La reapertura del Hotel Reúma está más cerca de ser realidad después de que el Patronato de la Alhambra y el Generalife adjudicase en julio las obras de rehabilitación del edificio. La iniciativa, que supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros, tiene como objetivo la transformación del espacio en un centro de información.

Edificio renovado

La Academia entiende que la «decrépita» presencia del edificio superpuesto al bosque de la Alhambra va a dar paso a un edificio completamente renovado, con una inversión económica que pretende consolidar sus estructuras, introducir nuevas instalaciones, particiones y acabados y que, además, actuará en su configuración exterior, renovando la estructura de su cubierta y saneando sus fachadas.

Por otro lado, se observa que la intervención proyectada carece de un planteamiento previo de integración de sus instalaciones en su entorno y deja la resolución de las nuevas redes, así como su acceso y accesibilidad, pendientes de la aprobación del nuevo proyecto de Romayla, en fase actualmente de redacción y sin ningún tipo de garantías para su viabilidad final.

Además se plantean qué ocurrirá si finalmente el paseo de Romayla no sale adelante, en referencia a cómo se accederá. «La rehabilitación del edificio es un acto irreversible que hará perdurar la presencia de este inmueble durante varias generaciones más. No cabe duda de que el aspecto tras las obras será el de un edificio nuevo, que contrastará aún más en el sensible entorno en que se sitúa, alterando de forma sustantiva la percepción de la Alhambra y del Albaicín, bienes reconocidos por la Unesco e inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial», dicen los representantes de la Academia.