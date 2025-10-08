La Alhambra defiende que la reforma del Reúma es un proceso sopesado con seis años de recorrido El plan director del monumento nazarí, aprobado en 2007, ya establece la recuperación del hotel como un paso clave para el nexo con la ciudad

Laura Ubago Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El Patronato de la Alhambra ha respondido a la Real Academia de Bellas Artes de Granada que pide que no se lleve a cabo la obra de rehabilitación del hotel Reúma, ya adjudicada a una empresa. Según la institución alhambreña la rehabilitación responde a una visión de largo recorrido para recuperar el inmueble y convertirlo en un espacio de conexión entre la ciudad y el monumento alhambreño.

Tal y como expresan desde el patronato alhambreño la intervención no es reciente ni improvisada. «Es el resultado de un proceso riguroso, sostenido durante más de seis años, con base legal sólida, con respaldo institucional y técnico, y con un recorrido público y accesible. Desde su adquisición por la Junta de Andalucía en el año 2000, a propuesta del Patronato, el edificio fue incorporado como parte de la estrategia de mejora ambiental y paisajística del entorno de la Alhambra. Su singular emplazamiento, en el límite urbano del recinto, lo convierte en un punto de articulación natural entre la ciudad y el monumento», indican desde el monumento nazarí.

El Plan Director del Conjunto Monumental de la Alhambra y Generalife, aprobado en 2007 por el Pleno del Patronato, identifica este inmueble como una pieza clave para mejorar la integración del conjunto con su entorno urbano. En concreto, forma parte del eje Carrera del Darro-Cuesta de los Chinos-Atrio de la Alhambra, uno de los cuatro accesos definidos como estratégicos. «Dentro de este eje, el Hotel Reuma aparece con un uso concreto: centro divulgativo orientado a acercar la Alhambra a la ciudad, un espacio de información y servicios que actúe como 'embajador' del monumento», expresan desde la Alhambra.

El Patronato de la Alhambra y Generalife reitera su compromiso con una gestión rigurosa, abierta y responsable del conjunto monumental y de su entorno. «La actuación sobre el Hotel Reúma responde a ese compromiso: cumple con los requisitos legales, ha superado todos los filtros técnicos y administrativos, y se inscribe en una visión patrimonial que busca reforzar el vínculo entre la Alhambra y la ciudad a través del conocimiento, la accesibilidad y el servicio público», señalan.

El inmueble, también conocido como Carmen de las Chirimías, cuenta con un alto grado de protección. Se encuentra dentro del ámbito del Bien de Interés Cultural (BIC) correspondiente a la Alhambra y el Generalife, declarado por Decreto 107/2004, y forma parte de la Zona Patrimonial del Valle del Darro, inscrita como BIC en 2017 mediante el Decreto 43/2017.