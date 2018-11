Denuncian veintiún casos de racismo inmobiliario en Granada en un año

Las inmobiliarias se defienden

Preguntando en las diferentes inmobiliarias de Granada, nos encontramos con dos casos bien distintos.Por un lado, algunas agencias niegan haberse encontrado con este problema, defendiendo que lo único que piden es «el contrato de trabajo y la nómina». Por otra parte, las agencias de alquiler de viviendas que sí se han topado con estos casos explican que «es algo aislado», pero que «puntualmente se ha llegado a dar». En ese caso, estas inmobiliarias defienden que «el propietario es el que manda» y que no quieren «hacer un trabajo que no va a fructificar porque el arrendador lo tiene muy claro». En ese sentido, explican que tratan de «esquivar el problema con diplomacia», no ofreciendo este tipo de pisos a gente extranjera. «Nunca estamos de acuerdo con que los propietarios tomen decisiones discriminatorias, pero aunque demos con el inquilino perfecto, no lo van a querer por ser extranjero, por lo que optamos por no tratar el tema ni con unos ni con otros, ya que al final también es frustane para la persona que quiere entrar a vivir».