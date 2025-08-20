Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
C. VALDEMOROS

Quince minutos de incógnitas en la desaparición de MaríaTeresa

IDEAL reconstruye en el segundo capítulo del podcast 'No es tarde todavía' el camino que siguió la chica de Motril hace 25 años

Javier Morales
Laura Ubago

Javier Morales y Laura Ubago

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:23

«Mamá, a María Teresa le ha pasado algo». Una llamada de madrugada, en plenas fiestas de Motril hace 25 años, cambió para siempre las ... vidas de toda una familia. La chica, que acababa de cumplir la mayoría de edad, iba a acudir a un concierto, pero nunca llegó. Sigue en paradero desconocido desde entonces, y los esfuerzos de su entorno y los cuerpos de seguridad por tratar de dilucidar qué ocurrió no han dado fruto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sufre un atraco al salir del hospital y lo ingresan de nuevo
  2. 2

    Así será la nueva piscina de la Chana, ubicada en la zona de Acacias
  3. 3

    Dimite un concejal de Gualchos tras la muerte de un trabajador de su finca
  4. 4 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  5. 5 El Infoca trabaja de madrugada en el incendio de Benamaurel y Castilléjar
  6. 6

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  7. 7 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  8. 8

    «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»
  9. 9 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  10. 10 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Quince minutos de incógnitas en la desaparición de MaríaTeresa

Quince minutos de incógnitas en la desaparición de MaríaTeresa