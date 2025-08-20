Quince minutos de incógnitas en la desaparición de MaríaTeresa

«Mamá, a María Teresa le ha pasado algo». Una llamada de madrugada, en plenas fiestas de Motril hace 25 años, cambió para siempre las ... vidas de toda una familia. La chica, que acababa de cumplir la mayoría de edad, iba a acudir a un concierto, pero nunca llegó. Sigue en paradero desconocido desde entonces, y los esfuerzos de su entorno y los cuerpos de seguridad por tratar de dilucidar qué ocurrió no han dado fruto.

Pero todos confían en que no es tarde para encontrar a María Teresa. En el segundo capítulo del serial sonoro producido por este periódico, que pueden escuchar desde hoy los suscriptores de IDEAL.es, tratamos de reconstruir paso por paso todo lo que ocurrió en la noche de la desaparición. Es el mismo camino que, año tras año, el exinspector de la Policía Nacional Francisco Pérez Polo recorrió a la búsqueda de algún detalle que pudiera ayudar a esclarecer la desaparición de la joven, que hoy tendría 43 años.

Ese día, María Teresa había quedado con su pareja para dirigirse a la actuación de Café Quijano en Motril. Según los documentos del sumario al que ha tenido acceso IDEAL, su padre la dejó en una esquina cercana al paseo de las Explanadas. En teoría iba a encontrarse primero con un amigo y desde ahí iba a caminar hacia la playa, para reunirse con su novio en una parada de autobús. Le envió un SMS al filo de las diez de la noche: «Puede que llegue un poco tarde, pero voy. Espérame».

El chico no logró encontrarse con ella. Su móvil daba señal, pero nadie respondía al otro lado. El joven hizo una primera prospección junto a sus amigos y a medianoche informó a la hermana de María Teresa de que no había acudido a la cita. De ahí, a la llamada: «Mamá, a María Teresa le ha pasado algo».

Creen que no es tarde aún. Un hipotético delito ya habría prescrito. Si alguien tiene alguna pista puede contactar con la Fundación QSD Global en el 744 461 932

Desde que su padre la deja junto a un semáforo en la calle Cuevas hasta el momento en que debía haberse reunido con su novio hay 15 minutos repletos de incógnitas y algunas pistas que resultaron ser falsas. En 25 años, nadie ha aportado un dato concluyente. Todo son sospechas: los investigadores, la familia y los abogados, coinciden en que la chica debió irse con alguien conocido, que le inspiró confianza.