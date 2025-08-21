María Teresa. No es tarde todavía · Episodio 2
«Mamá, a María Teresa le ha pasado algo»
El día de su desaparición en el centro de Motril, María Teresa tuvo que hacer un trayecto que fue interrumpido de alguna manera. Recorremos el camino de sus últimas pistas
31 min.
Granada
Jueves, 21 de agosto 2025, 00:05
Antonio y Teresa son los padres de María Teresa. En su casa nos cuentan cómo vivieron y siguen viviéndolo todo, cómo era ella, que pasó ... casi toda su vida en Suiza antes de volver a España, y después repasamos la cronología exacta de la noche de la desaparición. Sobre el terreno visitamos ese cruce de calles donde Antonio se despidió de María Teresa, leemos los SMS —la última prueba de vida— que envió a su novio, y empezamos a conocer todo lo que empezó a desenvolverse en las horas y días inmediatamente posteriores.
Créditos
-
Investigación y guion Javier Morales, Laura Ubago y Elena de Miguel
-
Grabación y edición Javier Martín
-
Mezcla y mastering Íñigo Martín Ciordia
-
Ilustraciones Carlos Valdemoros
-
Producción ejecutiva José Ángel Esteban
