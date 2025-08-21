Antonio y Teresa son los padres de María Teresa. En su casa nos cuentan cómo vivieron y siguen viviéndolo todo, cómo era ella, que pasó ... casi toda su vida en Suiza antes de volver a España, y después repasamos la cronología exacta de la noche de la desaparición. Sobre el terreno visitamos ese cruce de calles donde Antonio se despidió de María Teresa, leemos los SMS —la última prueba de vida— que envió a su novio, y empezamos a conocer todo lo que empezó a desenvolverse en las horas y días inmediatamente posteriores.