María Teresa. No es tarde todavía · Episodio 3

Las dos búsquedas de María Teresa

Si el operativo oficial no funciona, los padres no se van a quedar parados. Pero tampoco mucha gente sin escrúpulos que les fundirán el teléfono para tratar de estafarles

28 min.

«Mamá, a María Teresa le ha pasado algo»

María Teresa. No es tarde todavía · Episodio 2 · 31 min

«Mamá, a María Teresa le ha pasado algo»

Javier Morales
Laura Ubago

Javier Morales y Laura Ubago

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Junto a una búsqueda oficial, que para muchos es insuficiente, comienza otra extraoficial. Los padres de María Teresa organizan batidas, van a cualquier sitio que ... pueda incluir una pista, contratan excavadoras y piden helicópteros. Y a su teléfono empiezan a llegar llamadas de todo tipo, con soluciones, ofertas extrañas, intentos de estafa y propuestas de hipnosis. Pistas en Berlín o en Ciudad de México, y peticiones de millones de pesetas. Incluso una promesa del presidente Aznar.

Las dos búsquedas de María Teresa

