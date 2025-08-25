Junto a una búsqueda oficial, que para muchos es insuficiente, comienza otra extraoficial. Los padres de María Teresa organizan batidas, van a cualquier sitio que ... pueda incluir una pista, contratan excavadoras y piden helicópteros. Y a su teléfono empiezan a llegar llamadas de todo tipo, con soluciones, ofertas extrañas, intentos de estafa y propuestas de hipnosis. Pistas en Berlín o en Ciudad de México, y peticiones de millones de pesetas. Incluso una promesa del presidente Aznar.