María Teresa. No es tarde todavía · Episodio 3
Las dos búsquedas de María Teresa
Si el operativo oficial no funciona, los padres no se van a quedar parados. Pero tampoco mucha gente sin escrúpulos que les fundirán el teléfono para tratar de estafarles
28 min.
Granada
Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02
Junto a una búsqueda oficial, que para muchos es insuficiente, comienza otra extraoficial. Los padres de María Teresa organizan batidas, van a cualquier sitio que ... pueda incluir una pista, contratan excavadoras y piden helicópteros. Y a su teléfono empiezan a llegar llamadas de todo tipo, con soluciones, ofertas extrañas, intentos de estafa y propuestas de hipnosis. Pistas en Berlín o en Ciudad de México, y peticiones de millones de pesetas. Incluso una promesa del presidente Aznar.
Noticias relacionadas
Créditos
-
Investigación y guion Javier Morales, Laura Ubago y Elena de Miguel
-
Grabación y edición Javier Martín
-
Mezcla y mastering Íñigo Martín Ciordia
-
Ilustraciones Carlos Valdemoros
-
Producción ejecutiva José Ángel Esteban
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.