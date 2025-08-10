Puntos negros y principales consejos para evitar lesiones

En verano, los rescates son frecuentes en las zonas de Cahorros, Ruta de los Bolos, Río Verde y sobre todo en el macizo de Sierra ... Nevada, especialmente por rutas de ascenso al Veleta y al Mulhacen desde sus diferentes vertientes.

Los puntos negros suelen variar según el año. Loma Papeles en Güejar Sierra, los barrancos de la Alpujarra y la ruta del Gollizno de Moclín también son espacios más que conocidos y visitados en sus rescates por los especialistas del Greim.

El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil da a los granadinos una serie de consejos y recomendaciones para que su experiencia en la naturaleza sea satisfactoria.

Primero, los especialistas piden a los ciudadanos que planifiquen concienzudamente la actividad a realizar, lleven agua y alimentos necesarios –sobre todo en temporada estival, donde por el clima es más dificil obtener estos recursos–. En segundo lugar, los especialistas apuntan que es necesario consultar la predicción meteorológica e ir equipado con el material acorde a la actividad.

Evaluar si la actividad que se va a realizar es compatible con la forma física en la que se encuentra el usuario. De igual forma, el Greim insta a advertir a un familiar o amigo de la ruta escogida. En muchas zonas no hay cobertura lo que ante cualquier eventualidad impide solicitar ayuda. Además, es importante descargarse la ruta para consultarla en caso de que no haya conexión.

Por último, sensatez y sentido común. «Hay que saber renunciar a la actividad que se está realizando. Es vital saber darse la vuelta si alguna variable nos falla o no nos encontramos en condiciones. La naturaleza siempre va a estar ahí y podemos intentarlo en otra ocasión», sentencia Sergio Molina, cabo primero de la unidad.