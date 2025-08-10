Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Molina, cabo primero del Greim. blanca rodríguez

El exceso de confianza y las redes causan más accidentes en la naturaleza

Aumentan en un año un 26% las intervenciones del Grupo de Rescate e Intervención de la Guardia Civil, que actúa sobre todo en ríos y barrancos en verano

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 23:40

En menos de una semana el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim) ha liderado seis rescates en la naturaleza, ... la mayoría en ríos y áreas donde se practica barranquismo, muy frecuentadas en verano. La intervención de los especialistas ha aumentado un 26,5% de un año a otro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2 Choque frontal de dos vehículos con al menos seis heridos, entre ellos dos niños, a la altura de Iznalloz
  3. 3

    Un acta notarial cambia el relato de las últimas horas de Lorca
  4. 4

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  5. 5

    «No me puedo jubilar. Voy a tener que trabajar hasta que me muera»
  6. 6 El bar de Granada que ofrece tapas a la brasa: «Es nuestra especialidad y a la gente les encantan»
  7. 7

    Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla
  8. 8

    Sanitex y pestiños, recuerdos de la vieja carretera a la Costa del Sol granadina
  9. 9

    «Nos faltan fichajes para tener un equipo sólido»
  10. 10

    «Hicimos muchas cosas bien pese al 0-3; la fiesta viene ahora»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El exceso de confianza y las redes causan más accidentes en la naturaleza

El exceso de confianza y las redes causan más accidentes en la naturaleza