El exceso de confianza y las redes causan más accidentes en la naturaleza

En menos de una semana el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil (Greim) ha liderado seis rescates en la naturaleza, ... la mayoría en ríos y áreas donde se practica barranquismo, muy frecuentadas en verano. La intervención de los especialistas ha aumentado un 26,5% de un año a otro.

En total, los agentes han intervenido en este 2025 en 86 operaciones, frente a las 68 efectuadas en el mismo periodo del ejercicio anterior. En lo que va de este caluroso verano, el número de intervenciones alcanza las 25. Sergio Molina, Cabo Primero del Greim, explica que el exceso de confianza, la moda de practicar deporte al aire libre y la difusión de rutas y enclaves en redes sociales y medios de comunicación han influido de forma notable en el aumento de estos accidentes.

«Hace muchos años la gente que visitaba la montaña o algunos enclaves, era un perfil de persona excursionista que generalmente se iniciaba con un grupo de amigos que ya tenían experiencia y poco a poco recibía esa instrucción. Los iniciáticos o neófitos entraban también en un club de montaña o senderismo porque les llamaba la atención y allí aprendían», argumenta. «Actualmente se observa un perfil de gente que, ya sea por estilo de vida más saludable, le llama la atención y sale a realizar actividad sin esa preparación previa, lo que aumenta la probabilidad de que acabe cometiendo algún error y en consecuencia sufra algún accidente», manifiesta.

«Sin lugar a duda, las redes sociales influyen también en ese interés y el conocimiento de rutas. De hecho, en los rescates que hacemos preguntamos a la persona que cómo había tenido conocimiento de la zona o quién le había aconsejado para venir y te dicen que han visto tanto vídeos en las redes sociales de personas enseñando ese paraje como incluso artículos de prensa en las que aconsejan esa actividad», manifiesta el especialista.

2023, el año de mayor siniestralidad mortal El récord de rescates para el Greim fue en 2021, cuando la unidad registró 116 auxilios. Sin embargo, el 2023 es el más negro de la última década, con 22 fallecidos y un total de 114 rescates. El perfil de los socorridos por el Grupo de Rescate Especial de Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil en Granada es variado. En invierno los puntos negros son el Corral del Veleta y los Tajos de la Virgen, en Sierra Nevada, donde se suelen producir caídas por deslizamientos de nieve o por presencia de hielo. 2023 estuvo marcado por la especial incidencia de los suicidios. El Greim tuvo que rescatar también los cadáveres.

La ruta de los Bolos o Río Verde se han convertido en «auténticas romerías». Sin embargo, el Greim, lejos de censurar o criminalizar la afluencia de visitantes a áreas naturales, pide simplemente precaución.

«Es normal, pero no todo lo que se vende por redes sociales es real. A los visitantes les falta información de las rutas», lamenta.

A diferencia de otras regiones de España, el Greim de Granada tiene un caudal constante de trabajo todo el año. «La provincia, por la situación en la que se encuentra, hay menos estacionalidad. Tenemos rescates durante todo el año. En los rescates invernales, son bastantes factores los que juegan en tu contra. Hay menos horas de luz, lo que hace que el helicóptero pueda volar menos tiempo e incluso hay zonas donde se imposibilita el acceso y evacuación a pie», cuenta Molina.

Los especialistas realizan un análisis de las causas que conllevan un accidente y en casi todas las circunstancias hay factor humano evitable. «El riesgo cero no existe ni siquiera para nosotros», indica. «A veces estamos también expuestos a los mismos peligros que han sufrido esas personas, ya sean caídas de piedras o corrientes y se van tomando decisiones en el momento intentando reducir los peligros lo máximo posible. Nos autoprotegemos porque un rescate con una baja es inviable», indica. El Greim suele trabajar en grupos de dos y cuenta en total con 16 efectivos. La unidad se prepara en diferentes condiciones y escenarios durante todo el año. «Realizamos instrucción y entrenamientos en actividades de barranquismo, espeleología, senderismo, escalada, escalada en hielo, esquí y montaña invernal o estival. Organizamos nuestras prácticas para ir tocando todos esos palos y además aparte de lo útil que es el entrenamiento propiamente dicho, también nos sirve para reconocer las zonas donde tendremos que actuar», relata el especialista con 13 años de experiencia en la unidad.

«Si tienes una imagen del lugar donde vas a intervenir te hace mucho más fácil prever el material que tienes que llevar, imaginarte la situación que está viviendo el herido cuando estás hablando por teléfono con él para que sepas qué hacer mientras tú llega. Nos facilita mucho más las cosas», añade.

Tareas de prevención

Durante el verano, como los desplazamientos son más fáciles y cuentan con el apoyo de un helicóptero, los efectivos esperan en base la llamada y desde ahí se desplazan a los lugares donde han ocurrido las incidencias. En cambio, en invierno la numerosa afluencia de gente en la estación de esquí y la peor meteorología impide que el helicóptero despegue. Por esta razón, suelen tener en la Sierra un destacamento permanente para desarrollar las intervenciones urgentes.

El Greimrealiza campañas o de sensibilización a través de redes sociales, el formato que hoy en día se consume, y de forma activa en jornadas de montaña, en las que participan clubes o institutos. Forman a los excursianistas en la planificación de una actividad, qué hacer en caso de accidente, cómo dar el aviso y actuar para ayudar mientras llegan los servicios de rescate.

De igual forma, se desplazan a las zonas donde se suelen realizar más rescates para dar consejo a aquellos que no van bien equipados.