¿Pueden entrar en la ZBE de Granada todos los vehículos que paguen impuestos en el municipio? Las restricciones comienzan el 1 de octubre y con ellas las multas para los infractores

Ideal Granada Martes, 30 de septiembre 2025, 13:45 | Actualizado 14:01h. Comenta Compartir

Tras anuncios, avisos, periodo de pruebas y algunos retrasos, Granada afronta este 1 de octubre un cambio importante en el tráfico de la ciudad. Desde ese día se activa oficialmente la zona de bajas emisiones y con ella la sanciones a todos los conductores que accedan a la misma sin permiso. El Ayuntamiento de Granada busca, de esta manera, reducir las emisiones y obedecer al Gobierno, que impone esta medida a todos los municipios mayores de 50.000 habitantes.

Una vez esté en marcha el nuevo sistema de control del tráfico en la ciudad, ¿pueden entrar en Granada todos los coches matriculados (que paguen su impuesto) en el municipio? ¿y los de fuera del municipio que tengan calificación B, C, ECO o Cero? La respuesta a la primera pregunta es clara: si tu coche está empadronado en Granada, puedes moverte por la ciudad, salvo por las habituales calles restringidas, con normalidad. La segunda también es fácil de resolver: los vehículos con distintivo B, C, ECO o 0 emisiones no tendrán limitaciones.

La zona afecta a todo el término municipal de Granada. Las únicas excepciones, por estar en zona limítrofe, son el Hospital del PTS y el de Vithas. En total, abarca una superficie de 23,55 kilómetros cuadrados.