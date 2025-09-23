¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
La campaña de vacunación en Andalucía arranca el próximo martes 30 de septiembre
Granada
Martes, 23 de septiembre 2025, 00:22
El invierno se acerca lentamente y la población más vulnerable debe prepararse para afrontar los resfriados de turno, alguna que otra gripe e incluso covid. ... La incidencia de virus respiratorios ya ha empezado a crecer en Andalucía y, para que su impacto esté lo más controlado posible, la Consejería de Salud arrancará la campaña de vacunación de la temporada 25/26 el próximo martes 30 de septiembre.
Los primeros en pasar por la aguja serán las embarazadas, los niños desde seis meses hasta cinco años y sus docentes. «El calendario se irá abriendo progresivamente para el resto de la población diana», adelantó ayer en Sevilla la consejera de Salud, Rocío Hernández. El objetivo es proteger a la población más vulnerable y a quienes los rodean.
Por lo tanto, a partir del 6 de octubre, también se podrán vacunar residencias de mayores y centros de discapacidad, así como a los profesionales sanitarios y sociosanitarios. Así, los siguientes en la lista, el día 14, serán los mayores de 80 años y los grandes dependientes en sus domicilios.
A los de 70 años les llegará el turno el 20 de octubre, así como a los niños de más de cinco años que tengan enfermedades crónicas. Y tras ellos, el día 27, se subirán al carro las personas de 60; profesionales esenciales como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; bomberos y protección civil; profesionales con exposición directa a animales, e instituciones penitenciarias.
