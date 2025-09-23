Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada

El verano ha llegado oficialmente a su fin. Es el momento de que las temperaturas empiecen a descender, lleguen las ansiadas lluvias y la playa ... y las terrazas pasen a un segundo plano para que vuelvan los planes de sofá y manta en casa. Pero nada es siempre tan bonito como suena. No hay que olvidar que con el frío también reaparecen los resfriados y la gripe. De hecho, la incidencia ya ha empezado a crecer paulatinamente en la provincia de Granada.

Así lo revela el último informe de vigilancia publicado por la Junta de Andalucía, consultado por este periódico y que recoge la evolución de los contagios de gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial. Según el mismo, en la primera semana de septiembre la tasa de incidencia de infecciones respiratorias agudas en el territorio granadino habría sido de 120,4 casos por cada 100.000 habitantes. Un mes antes, en agosto, fue de en 71,9/100.000. «El aumento arranca poco después del verano. La gripe es estacional y depende un poco del clima, pero ya estamos empezando», señala el catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la UGR Ignacio Molina.

Especializado en Inmunología, subraya que «la explosión es cuando entra el invierno, con la bajada de temperaturas, mayor humedad, y al estar más tiempo en espacios cerrados, que es lo que más influye». El pico de contagios de suele dar a finales de diciembre o en enero. De cara a este invierno, no obstante, «no parece que vaya a haber nada especial;se espera que el impacto de la gripe sea normal, como siempre». Tampoco le preocupa el virus respiratorio sincitial, que afecta sobre todo a los más pequeños y en casos graves puede derivar en bronquiolitis.

«Llevamos dos años inmunizando a los menores de seis años y está siendo un gran éxito. El pico de hospitalización ha bajado de 600 casos por 100.000 habitantes a 100 y el riesgo se ha reducido un 83%», apunta. Más del 90% de esa población ya está cubierta (se incluye a adultos inmunodeprimidos). Por lo tanto, se respira «tranquilidad» en ese sentido, no como con el covid-19, que al no ser estacional «siempre es un misterio». «No sabemos qué va a pasar. Este año ha sido muy benévolo, la circulación se ha mantenido baja, pero siempre es un misterio. Nos podemos encontrar con cualquier escenario», advierte Molina.

Cómo evitar el contagio

La catedrática y directora del departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UGR, Aurora Bueno, asegura que «ahora hay mucho movimiento de coronavirus, pero ya no se contabiliza de la misma manera». Según ella, suelen ser resfriados leves y es la propia persona infectada la que lo comprueba sin necesidad de ir al hospital. Así que insiste en la vacunación «masiva» de los mayores de 60 años y de todos los que tengan alguna patología crónica que pueda suponer un mayor riesgo de complicaciones, incluidos los niños hasta los seis años.

En ocasiones, tanto el covid como la gripe pueden confundirse con resfriados. «Un resfriado suele ser mucho más leve y autolimitado. La gripe parece que te pasa un camión por encima y el covid hace lo mismo, pero según la persona se manifiesta diferente. La clave es el cansancio excesivo», explica. Para evitar el contagio o al menos reducir su impacto, vacunarse es «fundamental». En Andalucía, la campaña arranca el próximo 30 de septiembre.

«Para evitar aglomeraciones en centros de salud, se programa por oleadas. Los mayores van primero, pero todo el mundo se la puede poner y cuanto antes sea posible mejor. No podemos esperarnos a que llegue el frío o a encontrarnos regular un día», defiende esta experta. Recomienda mantenerse «bien hidratado» y tomar antisépticos como paracetamol. Y personas de riesgo, «si pueden, que no vayan al médico y si tienen que ir, o ir en autobús, que usen una mascarilla quirúrgica, bien ajustada, bien puesta, que es lo que mas protege».