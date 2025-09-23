Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos enfermeras preparan vacunas. Pepe Marín

Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada

Aunque esta temporada de frío preven «normalidad» en el impacto de la gripe, admiten «incertidumbre» ante el covid-19

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 00:21

El verano ha llegado oficialmente a su fin. Es el momento de que las temperaturas empiecen a descender, lleguen las ansiadas lluvias y la playa ... y las terrazas pasen a un segundo plano para que vuelvan los planes de sofá y manta en casa. Pero nada es siempre tan bonito como suena. No hay que olvidar que con el frío también reaparecen los resfriados y la gripe. De hecho, la incidencia ya ha empezado a crecer paulatinamente en la provincia de Granada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  3. 3

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  6. 6 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria
  7. 7 Las 7.000 tortas de la Virgen de un gran maestro panadero granadino
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  9. 9 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  10. 10 La nueva y agitada vida del mítico cine Aliatar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada

Los expertos insisten en la vacunación ante el primer aumento de la incidencia de virus respiratorios en Granada