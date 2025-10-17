Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estado de una carretera en Íllora tras las lluvias.

Estado de una carretera en Íllora tras las lluvias. IDEAL

«Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo»

Vecinos de Íllora narran los momentos de tensión vividos en la tormenta que ha azotado el municipio este viernes

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:46

Comenta

Ha sido corta pero intensa. La tormenta que anunciaba este viernes la Aemet se ha cebado con Íllora. Granizo, lluvia y barro, mucho barro, es ... lo que se ha podido ver duraante la tarde. Según el servicio de Emergencias de la Diputación de Granada, esta zona oriental de Granada ha soportado hasta 60 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Una bomba de agua que ha metido el miedo en el cuerpo a los vecinos del municipio. «Han sido veinte minutos muy intensos de granizo y barro. Impactaba mucho. Hemos pasado mucho miedo. Hace más de diez años hubo aquí un tromba de agua muy potente, y cuando ves algo así te preocupas en que se vuelva a repetir», comenta a IDEAL una vecina de Íllora a la que la tormenta ha pillado por sorpresa.

