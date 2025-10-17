«Han sido veinte minutos muy intensos. Hemos pasado mucho miedo» Vecinos de Íllora narran los momentos de tensión vividos en la tormenta que ha azotado el municipio este viernes

Pepe Moreno Granada Viernes, 17 de octubre 2025, 21:46 Comenta Compartir

Ha sido corta pero intensa. La tormenta que anunciaba este viernes la Aemet se ha cebado con Íllora. Granizo, lluvia y barro, mucho barro, es ... lo que se ha podido ver duraante la tarde. Según el servicio de Emergencias de la Diputación de Granada, esta zona oriental de Granada ha soportado hasta 60 litros por metro cuadrado en menos de una hora. Una bomba de agua que ha metido el miedo en el cuerpo a los vecinos del municipio. «Han sido veinte minutos muy intensos de granizo y barro. Impactaba mucho. Hemos pasado mucho miedo. Hace más de diez años hubo aquí un tromba de agua muy potente, y cuando ves algo así te preocupas en que se vuelva a repetir», comenta a IDEAL una vecina de Íllora a la que la tormenta ha pillado por sorpresa.

MÁS INFORMACIÓN La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora El servicio de emergencias 112 Andalucía habla de una quincena de incidencias, pero la tensión vivida parece duplicar los datos aportados. «Todos los coches se han quedado atrapados. A mi me ha pillado recogiendo a mi sobrino en el coche, pero hemos tenido la suerte de que estábamos en una zona en la que el agua no bajaba con fuerza. Los más peligroso ha sido por las entradas al pueblo». A última hora de la ttarde, la calma se ha posado sobre Íllora, los Bomberos de Granada intentar solucionar las incidencias más destacadas en viviendas y garajes, pero el susto no se olvida. «En otras zonas del pueblo se ha ido la cobertura. Entonces la gente no podía localizar a sus seres queridos y han sido algunos minutos de incertidumbre», comenta esta vecina a IDEAL. Este sábado queda mucho trabajo por delante para despejar carreteras y limpiar barro de casas y calles.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión