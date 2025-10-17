La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
La parte más oriental de la provincia ha recibido hasta cuatro litros por metro de agua este viernes
Granada
Viernes, 17 de octubre 2025, 20:29
La tormenta ha durado menos de una hora, pero se ha dejado notar de una forma intensa. El aviso amarillo de la Aemet se ha cumplido en la zona más oriental de la provincia de Granada, que ha recibido hasta cuatro litros por metro de lluvia este viernes. Y es que en Íllora se han registrado hasta una quincena de incidencias, todas relacionadas con la acumulación de agua.
Más de diez viviendas y garajes se han inundado debido al agua que ha bajado por varias vías de Íllora. Según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía, calles como Mariana Pineda, la avenida García Lorca, el callejón de la Laguna o el camino de Peñagorda han presentado problemas por acumulación de agua.
Además, la carretra A-336, que va desde Íllora hasta Pinos Puente, ha tenido que ser cortada por acumulación de agua, al igual que la GR-4403, que llega hasta Puerto Lope. A pesar de la cantidad de agua caída en tan caído, no se han registrado heridos.