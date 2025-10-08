Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momento de la detención del hombre el pasado martes, ante la atenta mirada de los vecinos. IDEAL

Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos

El ayuntamiento convoca una Junta local de seguridad y la Guardia Civil refuerza la vigilancia en el municipio, donde ha detenido a una persona

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:18

Comenta

Montefrío ha vivido dos semanas de tensión por diversos robos en cortijos -también alguno de vehículos- que han indignado al pueblo. El momento más conflictivo ... tuvo lugar en la noche del pasado martes, cuando varias decenas de vecinos salieron a la calle, según ha podido saber este periódico, hartos de la situación. La Guardia Civil acabó deteniendo a un hombre como presunto autor de los robos, y ha identificado a otras dos personas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La Benemérita ha extremado la vigilancia en el pueblo.

