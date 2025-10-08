Tensión en Montefrío por varios robos en cortijos

Montefrío ha vivido dos semanas de tensión por diversos robos en cortijos -también alguno de vehículos- que han indignado al pueblo. El momento más conflictivo ... tuvo lugar en la noche del pasado martes, cuando varias decenas de vecinos salieron a la calle, según ha podido saber este periódico, hartos de la situación. La Guardia Civil acabó deteniendo a un hombre como presunto autor de los robos, y ha identificado a otras dos personas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno. La Benemérita ha extremado la vigilancia en el pueblo.

El municipio cuenta con unas 50 cámaras de seguridad y las imágenes captadas están ya siendo remitidas a los investigadores. El Ayuntamiento de Montefrío informó en redes sociales de que ha convocado una Junta local de seguridad «debido a los hechos recientes de inseguridad», con el fin de «reforzar la protección de los vecinos». Se celebrará probablemente el próximo 16 de octubre, tal y como ha podido saber IDEAL.

Diversas fuentes vecinales y policiales dan su versión sobre lo ocurrido en las últimas dos semanas. Al parecer, dos viviendas vacías, cuyo estado es deficiente, fueron ocupadas por dos familias provenientes de otro municipio. Serían estas personas, siempre según estos testimonios, los que han protagonizado diversos robos. La mayoría se han producido en cortijos, donde los enseres sustraídos van desde frigoríficos hasta lavadoras, pasando por productos de alimentación. «Una conocida me avisó de que me habían estado siguiendo hasta mi cortijo. Entraron en dos que hay justo detrás y saltó la alarma de seguridad», cuenta una residente de Montefrío. También se habría producido, al parecer, el robo de al menos un coche.

En los grupos de WhatsApp comenzó a circular un mensaje que alertaba de que los presuntos autores se movían en un BMW blanco. Compartieron, incluso, el número de la matrícula. La tensión ha ido in crescendo en el pueblo, y varias decenas de personas salieron a la calle el pasado martes. El mencionado coche blanco fue destrozado; las imágenes de cómo quedó circularon como la pólvora por los grupos.

Un detenido

Fuentes de la Subdelegación del Gobierno confirmaron ayer la detención de una persona y la identificación de otras dos por los robos. La Guardia Civil no ha aportado más datos al respecto, pero en los vídeos de la noche se aprecia cómo se llevan a un hombre arrestado en el vehículo policial. Fuera, decenas de vecinos gritan frases como «¡Fuera del pueblo!». Una mujer, presumiblemente familia del detenido, se acerca a los agentes para preguntarles: «¿Esto no lo escucháis?». Los gritos se intensifican hasta que el coche de la Benemérita se marcha.

Ayer por la mañana, la Policía Local de Montefrío y la Guardia Civil acudieron al lugar en el que se encuentran las casas que presuntamente fueron ocupadas. Unos técnicos cortaron el agua, pero en el pueblo no tienen aún claro si las familias se han marchado o no del pueblo.

Montefrío ha vivido en los últimos años episodios puntuales de robos, al igual que otros tantos municipios. En 2022, cuando se produjeron una serie de episodios violentos, se convocó una concentración para pedir más seguridad, después de un robo con violencia en una vivienda en la que resultó agredido el propietario.