El pueblo salió a la calle el pasado martes. En la imagen de la izquierda, coche destrozado de los presuntos autores. IDEAL

«A mi padre le quitaron del cortijo tabaco, bebida y dinero»

Un afectado por los robos en Montefrío cuenta que los vecinos han estado en contacto para alertarse de actitudes sospechosas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:13

El hombre estuvo en su cortijo hasta las 19.30 horas, cuidando de sus hortalizas, como cada día. Después, volvió a casa. Unos 45 minutos ... después, un coche llegó al lugar y paró en la puerta. En Montefrío se conocen todos, y más si hablamos de los cortijos de las afueras, donde hay que ir a conciencia. Los vecinos se percataron de aquel «coche sospechoso», avisaron a sus ocupantes de que los tenían en el punto de mira y avisaron a la Guardia Civil. Los ocupantes del coche se fueron, pero ya habían robado.

