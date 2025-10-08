«A mi padre le quitaron del cortijo tabaco, bebida y dinero» Un afectado por los robos en Montefrío cuenta que los vecinos han estado en contacto para alertarse de actitudes sospechosas

El pueblo salió a la calle el pasado martes. En la imagen de la izquierda, coche destrozado de los presuntos autores.

Laura Velasco Granada Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:13 Comenta Compartir

El hombre estuvo en su cortijo hasta las 19.30 horas, cuidando de sus hortalizas, como cada día. Después, volvió a casa. Unos 45 minutos ... después, un coche llegó al lugar y paró en la puerta. En Montefrío se conocen todos, y más si hablamos de los cortijos de las afueras, donde hay que ir a conciencia. Los vecinos se percataron de aquel «coche sospechoso», avisaron a sus ocupantes de que los tenían en el punto de mira y avisaron a la Guardia Civil. Los ocupantes del coche se fueron, pero ya habían robado.

El hijo del dueño del cortijo cuenta que a su padre le quitaron tabaco, bebidas y dinero. «Han actuado tanto de día como de noche, no se escondían. Estábamos hartos. A una amiga le quitaron dos frigoríficos, los llevaban atados en la parte alta del coche, sin baca, sujetándolos con las manos y con la música puesta, bien alta», indica el afectado.

