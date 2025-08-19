Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lugar en el que ocurrió el crimen. Ariel C. Rojas
Crimen en Arenas del Rey

«Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»

El ambiente en Arenas del Rey es de tristeza e incredulidad; nadie se explica por qué el hombre decidió resolver sus problemas con una escopeta

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 19 de agosto 2025, 23:10

Algunas banderillas permanecen colgadas, otras tiradas por la calle. Son el último resquicio de las fiestas patronales de Arenas del Rey, que se celebraron hace ... unos días. Ayer, martes, el ambiente era el contrario, de luto absoluto. Un hombre presuntamente disparó este lunes por la noche contra su hermana y su cuñado –marido de ella– y acabó con la vida de él. A ella la dejó gravemente herida en una pierna. Después se suicidó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La hija del homicida de Arenas del Rey le quitó la escopeta tras los disparos
  2. 2

    Incendio en Juncaril: «Se ha quemado todo, qué le vamos a hacer»
  3. 3

    «Le disparó a sangre fría mientras tomaba el fresco con un amigo»
  4. 4 Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
  5. 5 Persecución de la Guardia Civil por la A-92 para detener a los atracadores de una familia en un área de servicio
  6. 6 Una colisión múltiple con heridos en la Circunvalación de Granada provoca fuertes retenciones
  7. 7 La imagen de un bombero de Granada en los incendios de Galicia, protagonista del New York Times
  8. 8

    Reciben sepultura los dos trabajadores muertos en el incendio de la aceitera de Pinos Puente
  9. 9

    El presidente del Wolfsberger, optimista en el fichaje de Weissman: «Solo faltan pequeñas cosas»
  10. 10 El amigo de Lorca que fundó un casino en su pueblo de Granada en 1924

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»

«Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche»