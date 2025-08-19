Algunas banderillas permanecen colgadas, otras tiradas por la calle. Son el último resquicio de las fiestas patronales de Arenas del Rey, que se celebraron hace ... unos días. Ayer, martes, el ambiente era el contrario, de luto absoluto. Un hombre presuntamente disparó este lunes por la noche contra su hermana y su cuñado –marido de ella– y acabó con la vida de él. A ella la dejó gravemente herida en una pierna. Después se suicidó.

El ambiente en el pueblo es de tristeza e incredulidad. Nadie se explica por qué el hombre decidió resolver sus problemas con una escopeta. La familia es de Arenas del Rey de toda la vida y raro es el que no los conoce; los definen como «buenas personas». Se dedicaban a la agricultura, como otros tantos en el pueblo. Tanto el supuesto homicida como la pareja tienen varios hijos. «Nunca ha habido problemas en el barrio con ellos, ambos eran normales», indicó un vecino, muy afectado por lo ocurrido. «Estamos todos fatal», agregó.

Caminar por el pueblo es oír llantos de fondo y explicaciones por teléfono. «Eso es, lo mató y luego se fue al cortijo a suicidarse. Sí, lo escuchamos todo», comentaba un hombre a su interlocutor a través del móvil. Otro residente que vive justo detrás de las víctimas mostró su pesar a este periódico: «Los ánimos están regular, es algo muy fuerte. Más que amigos, son familia», recalcó cuando iba a tirar una bolsa al contenedor. «Solo ellos dos saben lo que pasó esa noche, es mejor no decir nada», murmuró. Lo que más le impactó es que todo sucediera en plena calle y a una hora en la que la mayoría estaban despiertos. «Le podía haber dado a más vecinos, no paro de darle vueltas», agregó.

Por otro lado, un amigo de la víctima lo presenció todo, puesto que se encontraba tomando el fresco con él. De hecho, el supuesto homicida le avisó para que se apartara. Este amigo, de edad avanzada, se encontraba ayer muy afectado psicológicamente. Un allegado tuvo que llevarlo a Granada, donde le tomaron declaración como testigo del suceso.

Apoyo vecinal

Una conocida de la familia descansaba ayer sobre un banco y comentaba lo ocurrido con una amiga. Estuvo apoyando a los allegados de las víctimas hasta bien entrada la madrugada. «No puedes hacer nada, porque el cordón policial te impide pasar, pero al menos puedes llevarles una silla para que descansen o una tila. La misión del pueblo en esos momentos es estar con ellos, y ahí estuvimos hasta las cuatro de la mañana, más o menos, cuando se llevaron los cuerpos», detalló a IDEAL. La Guardia Civil, añadió, estuvo preguntándole a la hija del presunto homicida por dónde podía estar su padre. Fueron al cortijo y allí lo encontraron sin vida. «Empezaron a buscarlo después de toda la movida y ya se había quitado de en medio», recalcó.

En un corrillo, hombres y mujeres charlaron sobre el tema. Uno de ellos contó que había coincidido con el presunto autor el pasado sábado por la noche y lo notaron «algo raro, como enfadado». «Ambas partes ya habían tenido alguna trifulca. Estas cosas pasan en todos lados y ni nos damos cuenta, pero al ser este pueblo tan pequeño, nos enteramos de todo», indicó el individuo.

El Ayuntamiento de Arenas del Rey declaró tres días de luto, hasta este jueves, por «los tristes acontecimientos» que han «conmocionado profundamente» al municipio. «Con profundo respeto, transmitimos nuestro pésame y apoyo a la familia y allegados, acompañándolos en estos momentos difíciles», indicó. La piscina municipal permaneció también cerrada ayer. Curiosamente, está situada justo detrás de la calle donde sucedieron los hechos. Solo unos metros separan aquel oasis de una vía donde se vivió un auténtico infierno el lunes por la noche.