Registrado otro terremoto de magnitud 1,9 en Zafarraya
Se ha producido a las 11.22 de la mañana, a 19 kilómetros de profundidad, sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales
C. Á.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:41
La provincia de Granada también ha registrado un terremoto este viernes, no muy lejos del de Fuengirola de magnitud 4,8 que se ha sentido ... en varios puntos de Andalucía. El seísmo granadino ha tenido epicentro en Zafarraya y ha sido mucho más leve, de magnitud 1,9.
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha informado de que el terremoto de la localidad granadina de Zafarraya se ha producido a las 11.22 de la mañana, a 19 kilómetros de profundidad, sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.
Este temblor se produce poco tiempo después del registrado en Fuengirola también este viernes de magnitud 4,8. Este terremoto se ha producido a las 10.38 horas de la mañana, a 77 kilómetros de profundidad, y se ha sentido en casi toda la provincia malagueña. El terremoto también se ha notado en otras provincias andaluzas como en Granada, Córdoba y en la zona del Valle del Guadalquivir.
La provincia de Granada está más acostumbrada a los temblores de tierra por su posición geográfica y es habitual que se registren seísmos, generalmente de poca intensidad, casi todas las semanas.
