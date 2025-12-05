Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Terremoto en Zafarraya este viernes. IGN

Registrado otro terremoto de magnitud 1,9 en Zafarraya

Se ha producido a las 11.22 de la mañana, a 19 kilómetros de profundidad, sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales

C. Á.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:41

La provincia de Granada también ha registrado un terremoto este viernes, no muy lejos del de Fuengirola de magnitud 4,8 que se ha sentido ... en varios puntos de Andalucía. El seísmo granadino ha tenido epicentro en Zafarraya y ha sido mucho más leve, de magnitud 1,9.

