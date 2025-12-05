Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Terremoto de 4,2 registrado en Andalucía IGN

Registrado un terremoto de 4,8 sentido en varias provincias de Andalucía

El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico

E. P.

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:22

Comenta

El Instituto Geografico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,8 en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, con epicentro en ... la localidad malagueña de Fuengirola, que se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?
  10. 10

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Registrado un terremoto de 4,8 sentido en varias provincias de Andalucía

Registrado un terremoto de 4,8 sentido en varias provincias de Andalucía