Registrado un terremoto de 4,8 sentido en varias provincias de Andalucía
El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico
E. P.
Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:22
El Instituto Geografico Nacional (IGN) ha registrado un terremoto de magnitud 4,8 en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, con epicentro en ... la localidad malagueña de Fuengirola, que se ha dejado sentir en distintos puntos de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba sin que por el momento haya constancia de daños personales o materiales.
Según la información consultada por Europa Press en la web oficial del IGN, el seísmo se ha producido a las 10.38 horas y se ha localizado a 79 kilómetros de profundidad de esta ciudad de la Costa del Sol Occidental, según el primer cálculo provisional ofrecido por el organismo.
El sistema Emergencias 112 ha registrado varias llamadas desde distintos municipios de las provincias de Málaga, Sevilla y Córdoba que alertaban del temblor. En concreto, la primera llamada se ha producido a las 10.42 horas. Así, en Málaga se han recibido llamadas desde la capital, Vélez-Málaga, Benalmádena, Torremolinos, Marbella, Alhaurín de la Torre y Fuengirola.
Desde la provincia de Sevilla, el 112 ha recibido avisos de vecinos de Alcalá de Guadaíra y Constantina; y desde la provincia de Córdoba, desde Puente Genil, Nueva Carteya y la capital cordobesa.
El Gobierno andaluz ha activado la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Plan ante riesgo sísmico, tras detectarse este viernes un terremoto de magnitud 4,8 en la provincia de Málaga, con epicentro en Fuengirola. Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en su cuenta en la red social X.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión