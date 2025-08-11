Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Disparos efectuados el pasado sábado en la calle Visillo de Santa Eugenia.

Disparos efectuados el pasado sábado en la calle Visillo de Santa Eugenia. Ariel C. Rojas

Homicidio en Pinos Puente

«Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo»

Familiares del detenido por el homicidio en Pinos Puente temen que continúe la venganza después del incendio de varias casas

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:04

El hombre camina por los alrededores de la calle Batán, en Pinos Puente, con gesto de preocupación. Divisa a la Policía Local y se acerca. ... Quiere hablar alto y claro: «Os llamaré a vosotros o a la Guardia Civil si pasa algo, porque estamos asustados. No nos queremos ir, pero quién sabe si van a seguir con su venganza». Se trata de un familiar del detenido como presunto autor del último homicidio en Pinos Puente, el de un joven de 20 años. El arrestado tiene 31 y sus familiares más directos han huido del pueblo, aunque quedan otros muchos. En la madrugada del lunes fueron incendiadas seis viviendas precisamente de allegados del supuesto homicida. Los que aún siguen en el pueblo temen que la violencia no cese: «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo», cuenta a IDEAL el hombre.

