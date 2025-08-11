El hombre camina por los alrededores de la calle Batán, en Pinos Puente, con gesto de preocupación. Divisa a la Policía Local y se acerca. ... Quiere hablar alto y claro: «Os llamaré a vosotros o a la Guardia Civil si pasa algo, porque estamos asustados. No nos queremos ir, pero quién sabe si van a seguir con su venganza». Se trata de un familiar del detenido como presunto autor del último homicidio en Pinos Puente, el de un joven de 20 años. El arrestado tiene 31 y sus familiares más directos han huido del pueblo, aunque quedan otros muchos. En la madrugada del lunes fueron incendiadas seis viviendas precisamente de allegados del supuesto homicida. Los que aún siguen en el pueblo temen que la violencia no cese: «Ahora quieren matar a un chiquillo de 20 años de los nuestros, un ojo por ojo», cuenta a IDEAL el hombre.

«Le han metido fuego a las casas y tememos que le pase a la nuestra, nos quedaríamos en la calle, sin tener dónde ir. Nosotros no tenemos nada que ver con el detenido, lo que haya hecho es cosa suya, pero ahora dicen que quieren matarnos a otro muchacho que tenga 20 años y no hay forma de hablar con ellos», relata el vecino. Algunos de ellos tienen negocios por el pueblo y también temen que se vean afectados.

El familiar explica que los dueños de las viviendas incendiadas ya se han ido del pueblo. «Ahora estamos todos desperdigados y a los que nos hemos quedado nos dicen que vendamos las casas. ¿Por qué nos vamos a tener que ir?», lamenta. Además, justo delante de la calle Batán hay otro domicilio que se ha librado del fuego. Según explica, pertenece al presunto homicida. «Estaba construyéndose aquí su casa y la han dejado intacta, es curioso», añade.

En cuanto al suceso, su versión es que el fallecido «llegó pegando tiros para llevarse la droga que había en la casa» del otro clan y así se inició un tiroteo «en el que podía haber muerto cualquiera». Sin embargo, fuentes cercanas al caso indican que las versiones de unos y otros, como suele ocurrir, son contradictorias, por lo que no será tarea fácil determinar qué sucedió exactamente. «Al principio le echaron la culpa a uno y se demostró que no había sido; aún así, ya se lo han llevado de aquí», cuenta el familiar, que solo pide el cese de la venganza contra gente ajena al homicidio. «Hemos nacido y nos hemos criado aquí, no hay derecho», concluye.