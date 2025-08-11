Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven

Pinos Puente ha pasado otra madrugada de intranquilidad tras la muerte a disparos de un chico de 20 años este finde de semana. En las ... primeras horas de este lunes, seis viviendas salían ardiendo en el pueblo, todas ellas relacionadas con el grupo que habría acabado con la vida del joven. Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que los fuegos, intencionados, están relacionados con el homicidio del pasado sábado.

MÁS INFORMACIÓN El juzgado decreta el secreto de actuaciones en el homicidio de Pinos Puente

Según ha podido saber este periódico, entre las viviendas incendiadas se encuentra el domicilio en el que habrían tenido lugar los disparos que le costaron la vida al joven de 20 años. Esa casa es una de las que ha sido pasto de las llamas.

Además, otras cinco viviendas de otra calle han sido pasto de las llamas en las últimas horas.

Todos los inmuebles siniestrados estarían relacionados con el grupo al que pertenece el presunto autor de los disparos mortales. Se investiga si son represalias tras la muerte del chico.

Esta mañana, los Bomberos de Parque Norte seguían trabajando en el entorno de las viviendas siniestradas, junto a agentes de la Policía Local de Pinos Puente y agentes de la Guardia Civil, que mantienen su presencia en el municipio.

Guardia Civil ha confirmado que no se han producido daños personales.