Bomberos en una de las viviendas quemadas en Pinos Puente.

Bomberos en una de las viviendas quemadas en Pinos Puente. Ariel C. Rojas

Queman seis viviendas en Pinos Puente relacionadas con el homicidio de un joven

Bomberos actúa en el pueblo desde esta madrugada, cuando se dio aviso de los fuegos

José Antonio Muñoz
Laura Velasco

José Antonio Muñoz y Laura Velasco

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:57

Pinos Puente ha pasado otra madrugada de intranquilidad tras la muerte a disparos de un chico de 20 años este finde de semana. En las ... primeras horas de este lunes, seis viviendas salían ardiendo en el pueblo, todas ellas relacionadas con el grupo que habría acabado con la vida del joven. Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que los fuegos, intencionados, están relacionados con el homicidio del pasado sábado.

