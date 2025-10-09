Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zona en la que se ha calcinado el vehículo.

Zona en la que se ha calcinado el vehículo. Ariel C. Rojas

Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío

El vehículo había sido ya destrozado el pasado martes y un día después ha sido incendiado; la Guardia Civil lo investiga

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Los que viven en Montefrío dicen que lo vivido estas dos semanas no es normal. No están acostumbrados a vivir en una situación de intranquilidad ... constante, fruto de los diversos robos en cortijos y de algún vehículo que han estado sufriendo. El asunto debió haber concluido el pasado martes, cuando la Guardia Civil detuvo a una persona por estos hechos e identificó a otras dos, pero no fue así.

