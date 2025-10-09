Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
El vehículo había sido ya destrozado el pasado martes y un día después ha sido incendiado; la Guardia Civil lo investiga
Granada
Jueves, 9 de octubre 2025, 12:58
Los que viven en Montefrío dicen que lo vivido estas dos semanas no es normal. No están acostumbrados a vivir en una situación de intranquilidad ... constante, fruto de los diversos robos en cortijos y de algún vehículo que han estado sufriendo. El asunto debió haber concluido el pasado martes, cuando la Guardia Civil detuvo a una persona por estos hechos e identificó a otras dos, pero no fue así.
El pueblo se echó a la calle y pidió a los supuestos ladrones, que al parecer llevan dos semanas viviendo en casas que han ocupado, que se fueran del pueblo. A la par que el arresto, aquel día fue destrozado el coche en el que se desplazaban los supuestos autores para cometer sus fechorías, un BMW de color blanco. El vehículo quedó volcado en la calle Tesillo del municipio, con los cristales rotos. La cosa no ha quedado ahí. Un día después, el miércoles por la noche, fue quemado. La Guardia Civil investiga los hechos, que aún están por esclarecer. Por el pueblo circulan varias versiones de lo sucedido.
El Ayuntamiento de Montefrío ha retirado a primera hora de la mañana el vehículo y los operarios han limpiado la calle. Aún así, siguen siendo visibles los restos del incendio en el suelo, complicados de retirar. Algunos vecinos de la calle cuentan que apenas han dormido; el susto se ha apoderado de ellos. Además, al menos otro coche ha resultado afectado por su proximidad al vehículo quemado. «Se había derretido una parte y su dueño llegó angustiado, porque se lo acababa de comprar nuevo», señala una vecina, que insiste en que Montefrío no está acostumbrado a episodios tan violentos.
