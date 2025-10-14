A prisión el detenido por robar en cortijos de Montefrío y generar «alarma social» El pueblo ha celebrado este martes una junta local de seguridad, donde se ha insistido en que los hechos «se han esclarecido» y ha vuelto la «normalidad»

Laura Velasco Granada Martes, 14 de octubre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Montefrío vuelve a respirar tranquilo después de unas semanas de angustia a raíz de diversos robos en cortijos. Una persona fue detenida en relación a estos hechos y ha sido enviada a prisión provisional, tal y como ha dado a conocer el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, al finalizar la junta de seguridad celebrada a raíz de estos sucesos -por los cuales otras dos personas fueron identificadas-. La reunión se convocó a raíz de la gran «alarma social» generada por este tema y por la okupación de dos viviendas, al parecer por parte de dos familias, entre los que estarían los presuntos autores de los robos.

El subdelegado y la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, han analizado la actuación que llevaron a cabo Policía Local, Guardia Civil y el propio Ayuntamiento, que de manera coordinada «atajaron, de manera muy adecuada, la situación y se hizo la investigación correspondiente». «En este momento hay una persona en prisión provisional y, por tanto, se ha vuelto a la normalidad», ha informado Montilla.

Ampliar Remedios Gámez y José Antonio Montilla. IDEAL

El subdelegado ha destacado la importancia de esta coordinación y de denunciar cualquier hecho delictivo que se produzca. «Ha sido un hecho puntual, pues parece que por unas personas que vinieron de fuera y realizaron estos hechos delictivos en el municipio. Por tanto, se ha vuelto a la normalidad, pero nos parecía importante hacer un análisis de la situación», ha señalado Montilla. En el encuentro también se han planteado actuaciones para que, si en otra ocasión se pueden producir hechos similares, «se sepa cómo actuar».

«Yo, como subdelegado del Gobierno, he felicitado la actuación de Policía Local, Guardia Civil y de la propia alcaldesa del municipio, porque me parece que supieron mantener bien la calma en un momento difícil y complicado de alarma social. Adoptaron las medidas necesarias para poner coto y resolver la situación que se produjo», ha insistido. Por último, ha recordado que los hechos «están esclarecidos» y muchos de los enseres que fueron robados han sido devueltos a sus propietarios.

Dos semanas de tensión

Los problemas comenzaron a finales de septiembre, cuando empezaron producirse diversos robos en cortijos del pueblo y de algún vehículo. Al parecer, dos viviendas vacías habían sido okupadas por dos familias provenientes de otro municipio. Serían estas personas, según fuentes vecinales y policiales, los que han protagonizado diversos robos. La mayoría se han producido en cortijos, donde los enseres sustraídos van desde frigoríficos hasta lavadoras, pasando por productos de alimentación.

En los grupos de WhatsApp comenzó a circular un mensaje que alertaba de que los presuntos autores se movían en un BMW blanco. Compartieron, incluso, el número de la matrícula. La tensión fue in crescendo en el pueblo, y varias decenas de personas salieron a la calle el pasado martes. El mencionado coche blanco fue destrozado; las imágenes de cómo quedó circularon como la pólvora por los grupos.

Una persona fue detenida por la Guardia Civil y otras dos identificadas en relación a estos robos. El asunto debió haber concluido entonces, pero no fue así. Aquel día fue destrozado el coche en el que se desplazaban los supuestos autores para cometer sus fechorías, el BMW de color blanco. El vehículo quedó volcado en la calle Tesillo del municipio con los cristales rotos. Un día después, el miércoles por la noche, fue quemado.