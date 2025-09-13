Prisión para el detenido por matar a un hombre y retener a la esposa de la víctima en Huétor Santillán El arrestado se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar y se le atribuyen presuntos delitos de asesinato y detención ilegal

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, en funciones de guardia, ha ordenado este sábado, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por matar a un varón en la localidad de Huétor Santillán y posteriormente retener a la mujer de la víctima en su vivienda. Inicialmente, y sin perjuicio de lo que se determine durante la fase de instrucción de la causa, se le atribuyen presuntos delitos de asesinato y detención ilegal. Durante su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar. La causa la llevará el Juzgado de Instrucción número 7 de Granada porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

La autopsia de la víctima ya se realizó, pero el resultado no ha trascendido aún de forma oficial. Se desconoce el número de balas que impactaron contra Juan. Lo que sí se conoce es que el presunto autor disparó con un arma corta y contaba con licencia.

Víctima y verdugo vivían justo al lado, en viviendas amplias, con piscina, en mitad del campo. La de Juan está situada un poco más alta. Están ubicadas, aproximadamente, a un kilómetro del núcleo de la localidad. El arrestado, de 61 años, supuestamente esperó a que la pareja llegara en su coche y colisionó su vehículo contra el suyo muy cerca de la entrada de ambos domicilios.

Después, según corroboró la Guardia Civil, disparó con un arma corta contra el conductor del vehículo, de 67 años de edad, y le causó la muerte. Unos vecinos encontraron el cuerpo. Lo llamaron varias veces, pero no respondía. En un momento dado, el hijo de la víctima se acercó al lugar y, pese a los esfuerzos de los vecinos, alcanzó la escena del crimen.

Después del asesinato, el individuo bajó a la fuerza a la mujer y la llevó hasta su casa, donde la retuvo durante 12 horas. Amenazaba con disparar contra ella y contra sí mismo ante cualquier movimiento. El primer aviso sobre este hecho se recibió a las 15.00 horas. La Guardia Civil inició entonces un operativo para asegurar la zona, liberar a la mujer y detenerlo.

250 agentes se trasladaron hasta la zona durante la jornada, con el apoyo de un equipo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), un grupo de élite especialmente entrenado para actuar en este tipo de secuestros o en operaciones contra el terrorismo. En Prado Negro contenían la respiración. La oscuridad se apoderó del paraje. El cansancio hacía mella. El equipo negociador continuaba su labor, aislado para evitar contaminarse de información.

Eran las 3.45 horas cuando lograron que el individuo dejara salir a la mujer. 45 minutos después, la Benemérita accedió a la vivienda y lo detuvo. No se produjeron lesiones. Fue trasladado a las dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal.