Familiares de Juan el día del crimen acercándose al lugar de los hechos. Pepe Marín

Crimen y secuestro de Prado Negro

Los familiares de Juan le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos

El cuerpo ha sido velado en Armilla y ha estado presente Lourdes, mujer del fallecido, que recibió el alta hospitalaria

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:23

El círculo se cierra después de dos días, pero por delante les queda el duelo, tan complejo e imprevisible, que arrasa con todo el que ... lo sufre. La familia de Juan, la víctima del crimen de Prado Negro, le ha dado este viernes el último adiós. El velatorio se ha celebrado en Armilla y por allí han pasado cientos de allegados para arroparse entre ellos. Ha estado presente Lourdes, su mujer, que estuvo retenida durante 12 horas por el verdugo de Juan. Recibió el alta hospitalaria y permaneció en el tanatorio junto a sus dos hijos. También han estado acompañados de un equipo de psicólogos, esenciales después de la situación tan traumática que les ha tocado vivir. Una vez que ha concluido el velatorio, se ha llevado a cabo la incineración en un acto íntimo.

