Los familiares de Juan le dan el último adiós acompañados de un equipo de psicólogos

El círculo se cierra después de dos días, pero por delante les queda el duelo, tan complejo e imprevisible, que arrasa con todo el que ... lo sufre. La familia de Juan, la víctima del crimen de Prado Negro, le ha dado este viernes el último adiós. El velatorio se ha celebrado en Armilla y por allí han pasado cientos de allegados para arroparse entre ellos. Ha estado presente Lourdes, su mujer, que estuvo retenida durante 12 horas por el verdugo de Juan. Recibió el alta hospitalaria y permaneció en el tanatorio junto a sus dos hijos. También han estado acompañados de un equipo de psicólogos, esenciales después de la situación tan traumática que les ha tocado vivir. Una vez que ha concluido el velatorio, se ha llevado a cabo la incineración en un acto íntimo.

La autopsia ya se realizó, pero el resultado no ha trascendido aún de forma oficial. Se desconoce el número de balas que impactaron contra Juan. Lo que sí se conoce es que el presunto autor, Pedro, disparó con un arma corta y contaba con licencia. Pasará a disposición judicial este sábado. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal.

Hay demasiadas preguntas sin respuesta. No ha trascendido nada sobre qué pasó con la mujer durante las 12 horas que estuvo cautiva, aunque su estado físico de salud, en general, es bueno. De forma oficial, la Guardia Civil apenas ofrece datos nuevos para no entorpecer la investigación, aunque apunta a «desavenencias vecinales» como motivo del crimen. IDEAL ha podido saber que el detenido, Pedro, llevaba años obsesionado con Juan. Le molestaba que regara, por lo que este dejó de sembrar. También que hiciera obras «porque se estaba metiendo en su terreno», así que Juan las paralizó.

Embistió contra el coche

Víctima y verdugo vivían justo al lado, en viviendas amplias, con piscina, en mitad del campo. La de Juan está situada un poco más alta. Están ubicadas, aproximadamente, a un kilómetro del núcleo de la localidad. El arrestado, de 61 años, supuestamente esperó a que la pareja llegara en su coche y colisionó su vehículo contra el suyo muy cerca de la entrada de ambos domicilios.

Después, según corroboró la Guardia Civil, disparó con un arma corta contra el conductor del vehículo, de 67 años de edad, y le causó la muerte. Unos vecinos encontraron el cuerpo. Lo llamaron varias veces, pero no respondía. En un momento dado, el hijo de la víctima se acercó al lugar y, pese a los esfuerzos de los vecinos, alcanzó la escena del crimen.

Después del asesinato, el individuo bajó a la fuerza a la mujer y la llevó hasta su casa, donde la retuvo durante 12 horas. Amenazaba con disparar contra ella y contra sí mismo ante cualquier movimiento. El primer aviso sobre este hecho se recibió a las 15.00 horas. La Guardia Civil inició entonces un operativo para asegurar la zona, liberar a la mujer y detenerlo.

250 agentes se trasladaron hasta la zona durante la jornada, con el apoyo de un equipo de la Unidad Especial de Intervención (UEI), un grupo de élite especialmente entrenado para actuar en este tipo de secuestros o en operaciones contra el terrorismo. En Prado Negro contenían la respiración. La oscuridad se apoderó del paraje. El cansancio hacía mella. El equipo negociador continuaba su labor, aislado para evitar contaminarse de información.

Eran las 3.45 horas cuando lograron que el individuo dejara salir a la mujer. 45 minutos después, la Benemérita accedió a la vivienda y lo detuvo. No se produjeron lesiones. Fue trasladado a las dependencias de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Granada. Se le investiga por la presunta comisión de los delitos de asesinato con arma de fuego y detención ilegal.