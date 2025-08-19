Un nuevo terremoto sacude la provincia de Granada
Ha tenido lugar a las 4.05 horas, con epicentro en Baza y ha tenido una magnitud de 2.2
C. B.
Martes, 19 de agosto 2025, 08:56
Nuevo temblor sísmico en la provincia de Granada. Tras el del pasado sábado en Vegas del Genil, que se sintió en toda el Área Metropolitana, este martes de madrugada se ha registrado otro en la comarca de Baza.
El terremoto, tal y como recoge el Instituto Geográfico Nacional, se ha producido a las 4.05 horas, con epicentro en la propia localidad de Baza, ha tenido una magnitud de 2.2 y una profundidad de un solo kilómetro.
