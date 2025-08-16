Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Epicentro del terremoto sentido en Granada. IDEAL

Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón

El movimiento ha tenido una magnitud de 2,4

M. V. C.

Sábado, 16 de agosto 2025, 21:16

Un temblor de tierra se ha dejado sentir en todo el Cinturón metropolitano en la tarde del sábado, sobre las 20.47 horas. Según informa ... el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro del temblor ha estado en Vegas del Genil, en el Área Metropolitana de Granada. La intensidad del temblor ha sido de una magnitud de 2,4 y el epicentro se ha detectado a solo 8 kilómetros de profundidad, bastante superficial.

