Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón

Un temblor de tierra se ha dejado sentir en todo el Cinturón metropolitano en la tarde del sábado, sobre las 20.47 horas. Según informa ... el Instituto Geográfico Nacional, el epicentro del temblor ha estado en Vegas del Genil, en el Área Metropolitana de Granada. La intensidad del temblor ha sido de una magnitud de 2,4 y el epicentro se ha detectado a solo 8 kilómetros de profundidad, bastante superficial.

El temblor se ha podido sentir durante unos segundos en bastante extensión de la corona metropolitana de Granada.

Apenas diez minutos antes, sobre las 20.37, se ha producido otro temblor de tierra en el mar de Alborán, frente a las costas de El Ejido, con una magnitud de 2,7 y el epicentro a solo cuatro kilómetros de profundidad.