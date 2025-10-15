Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de sanitarios del 061. IDEAL

Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna

Los sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro

Pepe Moreno

Pepe Moreno

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:16

Un hombre de 49 años ha fallecido este miércoles tras precipitarse de una escalera cuando realizaba labores de rehabilitación en un cortijo situado en Guadahortuna, según informa el servicio de emergencias 112 Andalucía. El accidente ha tenido lugar mientras el varón llevaba a cabo arreglos en unas naves ganaderas de una finca.

Los sanitarios desplazados al lugar sólo han podido confirmar el fallecimiento de la víctima en el siniestro, del que no han trascendido más datos. Guardia Civil ha informado de la activación del protocolo judicial.

Desde el 112 se ha informado del suceso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

