Dos personas heridas tras el incendio de una vivienda en Granada capital El hombre y la mujer, de avanzada edad, han sido evacuadas por los servicios sanitarios al Hospital Virgen de las Nieves

P.M. Miércoles, 15 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Un hombre de 66 años y una mujer de 94 han resultado afectados tras el incendio de una vivienda registrado este miércoles en Granada capital, según informa el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

MÁS INFORMACIÓN Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís

Los hechos han ocurrido sobre las 15:30 horas, cuando la primera de varias llamadas alertaba de un incendio en una vivienda situada en la segunda planta de un edificio de la calle Isaac Albéniz, donde varias personas requerían a los servicios sanitarios por inhalación de humo. Desde el 112 se ha movilizado a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local.

Las dos personas afectadas han sido evacuadas por los servicios sanitarios al Hospital Virgen de las Nieves.