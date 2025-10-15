Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís Los agentes observaron un vehículo con una carga excesiva que además estaba oculta con lonas, por lo que decidieron darle el alto verificar su contenido

Ideal Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:01 | Actualizado 10:12h.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el Distrito Norte a un varón de 47 años de edad como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, al ser identificado a bordo de un vehículo donde trasladaba más de 325 kilos de hachis. Esta persona fue interceptada al comienzo de la carretera de Murcia a bordo de un turismo en cuyo interior se apreciaba una carga excesivamente pesada que además estaba oculta por lonas. Al revisar el vehículo se descubrieron dos fardos y diez bolsas de rafia con un total de más de 325 kilos de hachis. El detenido ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial la cual ha decretado su ingreso en prisión.

Una carga excesivamente pesada y oculta bajo una lona

Los hechos ocurrieron a media tarde el pasado 30 de septiembre, cuando vehículos de las unidades especializadas de seguridad ciudadana se desplegaban en funciones de prevención de la delincuencia. Efectuando dicho servicio, les llamó la atención un vehículo con matrícula extranjera que posiblemente transportaba una carga excesiva, dado que la suspensión estaba prácticamente pegada a las ruedas.

Además los agentes observaron que la carga estaba oculta y tapada por lonas, por lo que decidieron seguir a dicho vehículo hasta encontrar un lugar donde interceptarlo que no pusiera en peligro la normal circulación de la vía.

Tras su incorporación a la A-92 dirección Murcia, los agentes encontraron un lugar seguro, haciendo indicaciones al turismo para que detuviera su marcha. Una vez estuvo el vehículo parado, comprobaron la identificación del conductor y único ocupante, el cual aportó documentación del coche así como su documentación personal, no mostrando ningún permiso de conducir.

Al solicitar que desinstalara la tela que cubría la carga transportada en el vehículo, quedaron al descubierto una gran cantidad de pastillas de hachis. Estas estaban contenidas en dos fardos de 39 kilos cada uno, así como en diez bolsas de rafia que arrojaron un peso total de casi 250 kilos.

El vehículo fue trasladado a dependencias policiales, donde también se le intervino a su propietario las llaves del mismo, dos teléfonos móviles y un mando a distancia. El peso total de la droga aprehendida supera los 326 kilogramos.

El detenido, un varón de 47 años, no tiene antecedentes policiales reseñables en España. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial que ha decretado su ingreso en prisión.