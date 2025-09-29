Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rambla Caballero, en la playa del Pozuelo de Almuñécar Ideal

La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada

Avisos en Baza, La Calahorra y la Costa concentran las incidencias por la borrasca exGabrielle

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:25

El aviso amarillo por lluvias en la provincia, activado por la Aemet este lunes desde las doce del mediodía hasta la medianoche, avisaba de lluvias intensas en las provincias de Granada, Almería y Jaén. En la granadina, ya se están registrando algunas incidencias, según ha recogido el servicio coordinador de emergencias 112.

Los efectos del huracán Gabrielle, ahora convertido en borrasca tras entrar en contacto con la península, está dejando desde el fin de semana lluvias intensas en varios puntos del país, con especial incidencia en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, donde están en aviso rojo y se han suspendido clases en los colegios y universidades.

En la Costa, desde primera hora se han registrado algunas lluvias de cierta intensidad que han provocado problemas menores. En Motril, una arqueta atascada ha generado una balsa de agua importante. En Almuñécar, vías como el Paseo de Velilla o la rambla Caballero, en la playa del Pozuelo, también han sufrido inundaciones. También en la N-340 a su paso por Almuñécar ha sufrido los efectos del temporal en forma de piedras caídas en la calzada.

La zona norte de la provincia acumula algunas de las incidencias registradas a lo largo de la mañana. Dos de los avisos al 112 han llegado de viviendas de Baza, que han sufrido inundaciones, una en el interior y otra en un patio.

En La Calahorra, un paso bajo la A-92 ha quedado inundado por la gran cantidad de agua caída en pocos minutos.

