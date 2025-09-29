Aviso de última hora por tormentas en Granada: hay otras dos provincias andaluzas afectadas Los avisos se activan a las 12 del mediodía y durarán hasta la noche

C. L. Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:15 Comenta Compartir

Las lluvias llegan a la zona oriental de Andalucía y, el algunos casos, pueden ser fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha situado en amarillo a determinadas comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén por tormentas y una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora dentro de sus avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía.

Bajo esos parámetros se encontrarán las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez en Almería; al igual que Guadix y Baza en la provincia de Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén. La Aemet concede una probabilidad que oscila entre un 40 y un 70% para esa concentración pluviométrica que se produciría entre las 12,00 horas de este lunes y hasta la medianoche.

El pronóstico general de la Aemet habla de cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos generalizados en toda Andalucía, que pueden ser localmente fuertes y tormentosos en las sierras orientales por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, mientras que las máximas van en descenso en la mitad oriental, en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto.

De cara al resto de la semana, el martes se esperan intervalos de cielos nubosos, sin descartar de nuevo chubascos ocasionales, más probables e intensos en las sierras Béticas, aunque ya poco probables en el tercio occidental. Las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la semana.

Ya el miércoles no se esperan lluvias, alvo algún chubasco aislado, y seguirá el ascenso de las temperaturas.