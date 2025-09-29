Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Avisos activados por fuertes lluvias en Andalucía Ideal

Aviso de última hora por tormentas en Granada: hay otras dos provincias andaluzas afectadas

Los avisos se activan a las 12 del mediodía y durarán hasta la noche

C. L.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:15

Las lluvias llegan a la zona oriental de Andalucía y, el algunos casos, pueden ser fuertes. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha situado en amarillo a determinadas comarcas de las provincias de Almería, Granada y Jaén por tormentas y una previsión de lluvia que podría alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora dentro de sus avisos meteorológicos para este lunes en Andalucía.

Bajo esos parámetros se encontrarán las comarcas del Valle del Almanzora y los Vélez en Almería; al igual que Guadix y Baza en la provincia de Granada; y Cazorla y Segura, en Jaén. La Aemet concede una probabilidad que oscila entre un 40 y un 70% para esa concentración pluviométrica que se produciría entre las 12,00 horas de este lunes y hasta la medianoche.

El pronóstico general de la Aemet habla de cielos muy nubosos o cubiertos con chubascos generalizados en toda Andalucía, que pueden ser localmente fuertes y tormentosos en las sierras orientales por la tarde. Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios, mientras que las máximas van en descenso en la mitad oriental, en ascenso en el tercio occidental y sin cambios en el resto.

De cara al resto de la semana, el martes se esperan intervalos de cielos nubosos, sin descartar de nuevo chubascos ocasionales, más probables e intensos en las sierras Béticas, aunque ya poco probables en el tercio occidental. Las temperaturas irán en ascenso a lo largo de la semana.

Ya el miércoles no se esperan lluvias, alvo algún chubasco aislado, y seguirá el ascenso de las temperaturas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  2. 2 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  3. 3

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  4. 4 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  5. 5 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  6. 6 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  7. 7 La granadina que conquistó el Sant Jordi y cumplió su sueño gracias a Mora
  8. 8

    Más voluntad que acierto en el Covirán
  9. 9

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias
  10. 10 Muere un delfín que quedó varado en la playa de El Pozuelo de Albuñol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aviso de última hora por tormentas en Granada: hay otras dos provincias andaluzas afectadas

Aviso de última hora por tormentas en Granada: hay otras dos provincias andaluzas afectadas