Incendio en Benamaurel.
Incendio en Benamaurel. Ideal

El Infoca se moviliza por tierra y aire para combatir un incendio en Benamaurel

El fuego se ha declarado en el paraje 'Las Asperillas' a las 13.25 horas

C. B.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:42

Incendio en la provincia de Granada. El Infoca combate por tierra y aire un fuego declarado en Benamaurel, concretamente en el paraje 'Las Asperillas' a las 13.25 horas.

Desde las tres de la tarde el Infoca mantiene en la zona tres grupos de bomberos, dos Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales, tres ténicos de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.

Por aire están desplegados los siguientes medios: 3 helicópteros (uno pesado, uno semipesado y uno ligero) y dos aviones de carga en tierra. «Trabajamos para su estabilización», anuncia el Infoca en sus perfiles de redes sociales.

