«En dos minutos, el fuego me había rodeado»

El incendio entre Benamaurel y Castilléjar, ha afectado sobre todo a monte bajo, algunos almendros y zona de pinar. En la zona calcinada no está ... la finca plantada de brócoli de José Miguel Bujaldón, pero él teme por sus cultivos. El fuego sí ha arrasado la nave en la que tenía un depósito de tres mil litros de gasóil y desde la que riega su plantación.

«Soy autónomo y ese cultivo es mi forma de vida, de supervivencia. Ahora, sin poder regarlo, no sé qué vamos a hacer. No poder regar puede ser nuestra ruina», señala el hombre, en la zona cero del monte quemado.

El fuego alcanzó su caseta y provocó una explosión que hizo que el incendio se propagara más, aunque no ha llegado a su terreno.

El susto también se le ha quedado en el cuerpo a José Miguel. «He visto el fuego delante de la nave y en apenas dos minutos, me había rodeado», explica con cierta congoja. Sólo ha podido salvar su coche. Lo relata con la incógnita de no saber qué va a hacer cuando, en un par de días, tenga que acudir a regar su finca.