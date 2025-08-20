Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Miguel Bujaldón, propietario de una finca de brócoli, ha visto quemarse la nave del riego. Ariel C. Rojas

«En dos minutos, el fuego me había rodeado»

Sandra Martínez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 21:48

El incendio entre Benamaurel y Castilléjar, ha afectado sobre todo a monte bajo, algunos almendros y zona de pinar. En la zona calcinada no está ... la finca plantada de brócoli de José Miguel Bujaldón, pero él teme por sus cultivos. El fuego sí ha arrasado la nave en la que tenía un depósito de tres mil litros de gasóil y desde la que riega su plantación.

