La Guardia Civil salva la vida a un hombre en Zujaira tras caer desde un muro de dos metros

Los conocimientos en primeros auxilios de los agentes fueron determinantes para reanimar al herido hasta la llegada de los servicios sanitarios

C. L.

Martes, 26 de agosto 2025, 15:29

La Guardia Civil logró salvar la vida de un hombre de 67 años en la pedanía granadina de Zujaira, perteneciente al municipio de Pinos Puente, gracias a la inmediata aplicación de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) tras sufrir una caída desde un muro de aproximadamente dos metros de altura.

Todo sucedió hace unos días cuando a las 03:22 horas se recibió aviso en la Central Operativa de Servicios alertando de que una persona se encontraba tendida en la vía pública, inconsciente y con abundante sangrado en la cabeza. Al lugar acudió de inmediato una patrulla, que fue posteriormente apoyada por otros agentes.

A su llegada, los guardias civiles localizaron a un grupo de jóvenes visiblemente nerviosos y a un varón en el suelo, sin pulso ni respiración. Ante la gravedad de la situación, los agentes iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, logrando que, tras varios ciclos, el herido recuperase de manera espontánea la respiración y los signos vitales.

Minutos después, una unidad de emergencias sanitarias se hizo cargo del herido, estabilizándolo y trasladándolo al Hospital de Traumatología de Granada, donde quedó ingresado.

Los testigos de lo sucedido, que habían acudido al lugar tras escuchar el golpe de la caída, expresaron su agradecimiento a los agentes por la rápida y decidida actuación que permitió salvar la vida del hombre.

La Guardia Civil quiere poner de relieve la importancia de la formación en primeros auxilios y reanimación, así como la rápida reacción en situaciones de emergencia. La intervención de los agentes no solo representa la vocación de servicio y compromiso con la ciudadanía, sino que demuestra el valor humano de actuar con determinación cuando cada segundo cuenta.

