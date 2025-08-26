Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Evacuación del herido en helicóptero desde la playa 061

Evacuado en helicóptero grave un trabajador tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Han tenido que intervenir bomberos, sanitarios, Guardia Civil y Policía Local en una operación compleja por la zona en la que se ha producido

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 26 de agosto 2025, 12:56

Un trabajador de 44 años de un invernadero ha resultado herido grave durante un accidente laboral este martes por la mañana y ha tenido que ... ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. El incidente ha tenido lugar sobre las 9.00 horas, cuando el servicio coordinador de emergencias 112 ha recibido una llamada que alertaba de que una persona que estaba realizando labores en un invernadero en la zona de La Mamola había sufrido un accidente grave.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza una rebaja exclusiva en su aceite de oliva Coosur serie Oro antes de acabar agosto
  2. 2

    Vuelca un coche en el Centro y los peatones ayudan a sacar al ocupante
  3. 3

    Unos encapuchados roban a una pareja que se encontraba en su coche en el pantano de Cubillas
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 El famoso chiringuito de las subastas de pescado se hace con El Barco de Churriana
  6. 6 Sorprendido un hombre de 30 años grabando en el vestuario femenino de un centro deportivo de Granada
  7. 7 El rincón de Granada que National Geographic destaca por su «pasado pirata»
  8. 8

    Provoca un incendio tras tirar cohetes y petardos en un cumpleaños en Órgiva
  9. 9

    Weissman, clave de bóveda para el fin del mercado
  10. 10 Verónica Echegui, el talento que pasó de Juani a ser una de las actrices más versátiles del cine español

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Evacuado en helicóptero grave un trabajador tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Evacuado en helicóptero grave un trabajador tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola