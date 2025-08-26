Evacuado en helicóptero grave un trabajador tras quedar atrapado en una máquina en La Mamola

Un trabajador de 44 años de un invernadero ha resultado herido grave durante un accidente laboral este martes por la mañana y ha tenido que ... ser trasladado en helicóptero hasta el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. El incidente ha tenido lugar sobre las 9.00 horas, cuando el servicio coordinador de emergencias 112 ha recibido una llamada que alertaba de que una persona que estaba realizando labores en un invernadero en la zona de La Mamola había sufrido un accidente grave.

En la llamada se advertía de que en el suceso se le había quedado atrapada una pierna en una máquina. De inmediato se desplazó una UVI móvil del Centro de Emergencias 061 de Granada. También se activó a Bomberos de Motril y Guardia Civil, Policía Local de Polopos, ya que el lugar en el que se había producido el accidente era un espacio de difícil acceso. Ante la gravedad de la situación, también se ha requerido el desplazamiento de un helicóptero medicalizado.

Ampliar Traslado del herido hacia el helicóptero 061

Una vez en el lugar, los Bomberos de Motril han procedido a liberar la pierna, un trabajo «laborioso» que han tenido que hacerlo «con seguridad y rapidez por gravedad de las lesiones», han señalado desde el 061. Una vez estabilizado en el lugar por los sanitarios desplazados, ha sido el momento de trasladar al herido al helicóptero, que ha tenido que aterrizar en plena playa de La Mamola.

Este proceso de rescate, extracción y trasladado se ha visto complicado por la zona en la que se ha producido, en plena ladera, que ha obligado a descender con mucho cuidado a los servicios intervinientes con el herido en camilla hasta la playa, donde esperaba el helicóptero. Una vez allí, ha sido trasladado de urgencia al Hospital Clínico con pronóstico grave. «Un gran trabajo en equipo», han señalado desde el 061.