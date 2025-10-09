La Guardia Civil registra las casas okupadas en Montefrío y recupera la mayoría de objetos robados

La mujer mira de reojo a sus gatos y resopla. «Anoche se iban a morir de susto», admite. Su casa está situada a pocos metros ... del lugar donde el pasado miércoles por la noche ardió un coche. A simple vista sería un suceso más, uno de esos que alerta al vecindario y, como le ocurrió a esta mujer, le provoca una noche de insomnio por los nervios. Pero el trasfondo es más complejo. El vehículo quemado pertenece a los presuntos autores de diversos robos en cortijos de Montefrío. El coche fue destrozado el martes y un día después apareció quemado. Es el capítulo de una serie que, tal y como esperan los vecinos, con esto habrá llegado a su fin.

Los que viven en Montefrío dicen que lo vivido estas dos semanas no es normal. No están acostumbrados a vivir en una situación de intranquilidad constante, fruto de los diversos robos en cortijos y de algún vehículo que han estado sufriendo. En este sentido, el Ayuntamiento ha adelantado al próximo martes, 14 de octubre, la Junta de Seguridad convocada a raíz de estos sucesos, donde pedirá un refuerzo de la vigilancia hasta que las aguas vuelvan a su cauce.

En las primeras imágenes, las casas okupadas. En la última, zona donde se incendió un coche. Ariel C. Rojas

El asunto debió haber concluido el pasado martes, cuando la Guardia Civil detuvo a una persona por estos hechos e identificó a otras dos -no se descartan nuevos arrestos-, pero no fue así. El pueblo se echó a la calle y reclamó a los supuestos ladrones, que al parecer llevan dos semanas viviendo en casas que han okupado, que se fueran del pueblo. A la par que el arresto, aquel día fue destrozado el coche en el que se desplazaban los supuestos autores para cometer sus fechorías, un BMW de color blanco. El vehículo quedó volcado en la calle Tesillo del municipio, con los cristales rotos. Un día después, el miércoles por la noche, fue quemado. La Guardia Civil investiga los hechos, que aún están por esclarecer. Por el pueblo circulan varias versiones de lo sucedido.

El Ayuntamiento de Montefrío retiró a primera hora de ayer, jueves, el vehículo, y los operarios limpiaron la calle. Aún así, seguían siendo visibles los restos del incendio en el suelo, complicados de retirar. Algunos residentes de la calle contaban que apenas durmieron; el susto se apoderó de ellos. Además, al menos otro coche resultó afectado por su proximidad al vehículo quemado. «Se había derretido una parte y su dueño llegó angustiado, porque se lo acababa de comprar nuevo», señaló una vecina, que insistió en que la localidad no está acostumbrada a episodios tan violentos.

Afortunadamente, el coche quemado estaba ubicado junto a una vivienda a medio construir. Si hubiera estado situado más abajo o en la acera de enfrente, quizá hubiese afectado a casas habitadas que cuentan con plantas en su exterior. «Las llamas daban miedo y hubo varias explosiones», indicaron los testigos.

Las viviendas

A 300 metros, otros operarios municipales limpiaban la calle Alcalá. Allí se encuentran las dos casas que fueron ocupadas hace dos semanas por dos familias, que al parecer serían los responsables de estos robos. La Guardia Civil efectuó dos registros y recuperó, según informó el cuerpo, la mayoría de objetos sustraídos. Los afectados están ya identificando sus enseres.

Las casas, aparentemente, ya están deshabitadas, aunque en la zona merodeaban por la mañana varios miembros de esas familias. Los vecinos confían en que se hayan marchado definitivamente. «Una de las okupas preguntaba por su ropa y gritaba que la cosa no iba a quedar así. Los agentes decía que era para amedrentar», recalcó una vecina.

En el pueblo no se habla de otra cosa. Por un lado, están los que opinan que el problema ha llegado a su fin, que los vecinos conflictivos se marcharán y Montefrío volverá a su tranquilidad habitual. Por otra parte, ciertas voces, especialmente las más jóvenes, temen que haya nuevos capítulos en esta inesperada serie.