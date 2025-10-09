«Entraban a plena luz del día y reventaban las casas, no he visto cosa igual»
Vecinos de Montefrío cuentan cómo actuaban los ladrones que durante dos semanas han atormentado al municipio
Granada
Jueves, 9 de octubre 2025, 23:35
La incredulidad se apoderó de Montefrío cuando comenzó a haber robos en cortijos hace un par de semanas, especialmente por el modus operandi que empleaban ... los ladrones. «Entraban a plena luz del día y reventaban las casas, no he visto cosa igual», comenta una mujer a su amiga.
No tienen claro si lo que se llevaban lo querían para revenderlo o para amueblar sus nuevas casas okupadas, puesto que robaban de todo. «A una conocida le quitaron hasta los tarros de conservas», cuenta la misma mujer.
En el pueblo hablan también de neveras, televisiones, lavadoras, jamones, tabaco, bebidas alcohólicas o dinero en efectivo. «A una amiga le quitaron dos frigoríficos, los llevaban atados en la parte alta del coche, sin baca, sujetándolos con las manos y con la música puesta, bien alta», indica el afectado. No les importaban las 50 cámaras de seguridad que hay instaladas en el pueblo y que grababan sus pasos.
