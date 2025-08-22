Fallece un parapentista tras sufrir una caída en Loja
El desgraciado accidente ha ocurrido en el Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje
C. L.
Viernes, 22 de agosto 2025, 21:32
Un parapentista ha fallecido esta tarde en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.
La Policía Local ... del municipio granadino ha dado el aviso sobre las 19:45 horas para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos. Los agentes indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate.
La Guardia Civil ha confirmado el fallecimiento del parapentista y ha indicado que se ha activado el protocolo judicial.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.