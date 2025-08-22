Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de arhivo de un parapentista. IDEAL

Fallece un parapentista tras sufrir una caída en Loja

El desgraciado accidente ha ocurrido en el Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje

C. L.

Viernes, 22 de agosto 2025, 21:32

Un parapentista ha fallecido esta tarde en Loja (Granada) tras sufrir una caída, según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía.

La Policía Local ... del municipio granadino ha dado el aviso sobre las 19:45 horas para informar de los hechos y solicitar la presencia de los servicios médicos. Los agentes indicaban en su aviso que un parapentista había sufrido una caída en la calle Peñón Prieto, una zona habitual de aterrizaje. De inmediato, la sala coordinadora activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Guardia Civil, al Centro de Control Aéreo y al de Coordinación y Rescate.

