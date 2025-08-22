Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
El joven, de aproximadamente 23 años y de nacionalidad marroquí, fue evacuado en helicóptero al helipuerto municipal y trasladado a un hospital
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 18:54
Un joven náufrago ha sido rescatado en aguas próximas a la costa de Motril tras permanecer entre cuatro y seis días a la deriva, según ... sus propias declaraciones. La tripulación de un barco mercante que navegaba hacia Portugal lo localizó flotando en el mar, vestido con un neopreno, y dio aviso inmediato al Servicio Marítimo.
El coordinador del helipuerto municipal de emergencias de Motril, explicó que, tras recibir el aviso, se activó el helicóptero Helimer 215, que se desplazó hasta la zona para efectuar el rescate. El náufrago fue trasladado hasta el helipuerto de emergencias de Motril, el punto más cercano para garantizar su evacuación rápida, debido a la cercanía al hospital y a la preparación del helipuerto para operaciones de salvamento marítimo.
A su llegada a tierra, el joven fue recibido por Policía Local, Policía Nacional, bomberos y personal del servicio médico 061. Presentaba signos de deshidratación y se encontraba semicocsciente; según declaró, tenía aproximadamente entre 23 y 24 años y apenas hablaba español. Fue atendido de inmediato por los servicios médicos y trasladado al Hospital Santa Ana, donde permanece ingresado.
Debido a que se encontraba indocumentado y habría declarado ser de nacionalidad marroquí, la Policía Nacional intervino para hacerse cargo de la persona y esclarecer los hechos.
