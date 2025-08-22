Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante

La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante

Los agentes han detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico

C. L.

Viernes, 22 de agosto 2025, 10:38

La Guardia Civil continúa llevando a cabo operaciones contra el cultivo y el tráfico de marihuana en toda la provincia de Granada. En esta ocasión, ha sido en una vivienda en la localidad de Albolote, donde se ha desarticulado un centro de producción de marihuana. Los agentes se han incautado de 605 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración.

En el marco de la operación Calystegia, se procedió a la entrada y registro judicial de una vivienda de la localidad metropolitana. Fue durante dicho registro cuando los agentes de la Guardia Civil localizaron una construcción subterránea, tipo «zulo», de aproximadamente 60 metros cuadrados.

En dicho reducto se encontraba un centro de producción de marihuana que en ese momento contaba con 605 plantas en avanzado estado de floración.

La excavación del referido zulo ha provocado daños estructurales visibles en una vivienda colindante, circunstancia esta que fue comprobada y certificada durante el registro realizado por arquitectos del Ayuntamiento de Albolote, quienes han procedido a levantar acta de inspección a efectos de la aplicación de la normativa urbanística.

Además, se constató la existencia de una acometida ilegal a la red de suministro eléctrico que fue desconectada por parte de operarios de la compañía eléctrica Endesa.

Por todo ello, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 42 años como presunto autor de los delitos de cultivo y elaboración de droga y defraudación de fluido eléctrico. De igual manera, los agentes a cargo de la investigación continúan con las gestiones de localización de otras dos personas involucradas en los hechos, quienes serán puestos a disposición judicial en los próximos días.

