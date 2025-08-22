Persecución de la Policía en Granada a un individuo con medio kilo de marihuana encima El detenido, un varón de nacionalidad senegalesa y 38 años suma, casi una decena de antecedentes policiales y se encuentra en España en situación irregular

La Policía Nacional han detenido en el Distrito Norte de Granada a un varón de 38 años como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, al ser interceptado portando una bolsa de plástico en cuyo interior había 575 gramos de marihuana lista para su venta. Esta persona, al ser sorprendida por los agentes, emprendió la huida e intentó desprenderse de la bolsa con la droga, no logrando ninguno de sus dos objetivos. La bolsa blanca contenía a su vez dos bolsas de plástico negro donde la sustancia vegetal se encontraba repartida a partes iguales. El

Los hechos ocurrieron a primera hora de la tarde, cuando una patrulla de seguridad ciudadana se desplegaba por el Distrito Norte con la misión de prevenir delitos y luchar contra la delincuencia. Durante el recorrido, encontraron a una persona que al ser vista por los agentes, mostró una actitud nerviosa, por lo que procedieron a darle el alto e identificarla.

Lejos de colaborar, esta persona, la cual portaba una bolsa de plástico en sus manos, emprendió la huída perdiéndose entre los callejones cercanos, siendo necesario solicitar apoyo por parte de otros componentes.

A los pocos minutos de realizar una batida por la zona, otra patrulla localizó en uno de los callejones al individuo que antes había escapado, por lo que procedieron a darle el alto. Nuevamente, este hombre emprendió la huída, pero en esta ocasión, al sentirse más amenazado por la cercana presencia del agente, intentó desprenderse de la bolsa de plástico como si no fuera de su propiedad.

Los agentes por un lado, pudieron recuperar la bolsa y, por otro, interceptar a esta persona a los pocos metros. Pudieron comprobar que dentro de la bolsa de plástico negro había dos pequeñas bolsas con una cantidad similar de marihuana lista para su venta, llevando a cabo por este motivo la detención de este varón por un delito de tráfico de drogas. El peso que la sustancia dio en dependencias policiales fue de 575 gramos.

El detenido, un varón de nacionalidad senegalesa y 38 años suma, casi una decena de antecedentes policiales y se encuentra en España en situación irregular. Ha pasado ya a disposición de la autoridad judicial.