El dueño de la nave de Chauchina en la que se encontró tabaco de contrabando: «Me engañaron para descargar aquí» Fragmento de la declaración de José López. El propietario conocía a los detenidos porque eran del municipio y les conminó a salir de la nave cuando se percató de que no era abono vegetal M. V. COBO GRANADA Jueves, 29 noviembre 2018, 13:09

José López es transportista desde hace años y cuenta con una nave en el municipio de Chauchina en el que guarda los camiones y carga y descarga la mercancía. Hace unas semanas, unos conocidos del pueblo le pidieron descargar un tráiler en su nave, porque no cabía en otro lugar, y le pidieron usar el elevador o torito que José tiene en sus instalaciones. «Me dijeron que eran cajas de abono vegetal y como los conocía del pueblo, les dije que sí. Los cité el sábado, que no estoy dando portes pero estoy allí haciendo el mantenimiento de los camiones«. José confirmó que tenían la documentación habitual y decidió prestarles las instalaciones para que descargaran y pasarán las cajas a una furgoneta. Incluso se negó a cobrarles dinero, pese a que los chicos les ofrecieron pagarles por el servicio.

José López Camarero acudió ese sábado 10 de noviembre a su nave, como suele hacer los sábados y los vecinos del pueblo acudieron como estaba previsto. Sin embargo, al empezar a descargar las cajas, algo no le cuadró a José. «El peso que decían que tenían las cajas me pareció poco, y tras mucho insistirles confesaron que se trataba de tabaco«.

El dueño de la nave de Chauchina les dijo entonces que se fueran, que sacaran de allí de inmediato las cajas y el vehículo. «En ese momento aparecieron los policías con las pistolas. Salieron de todas partes, no me podía creer lo que estaba pasando«, relata el hombre, que explica que se puso nervioso al ver el despliegue, de lo que resultaron ser agentes de la Agencia Tributaria

En aquella intervención se realizaron varias detenciones. José López Camarero prestó declaración como testigo, como ratifica explicando cómo habían contactado con él los arrestados. No se le investiga, porque la Agencia Tributaria ya venía siguiendo a esta banda desde hace meses y conocían que José había sido engañado. De hecho, solicitaron su colaboración para poder tomar declaración a los testigos allí mismo y poder levantar acta de la operación.

Sin embargo, José explica con amargura que la nota difundida por la Agencia Tributaria incluye una fotografía de su nave, pero no aclara que el dueño no tuvo nada que ver con los hechos ilícitos. «Colaboramos en todo momento con ellos, pero nos hemos visto perjudicados, en el pueblo piensan que hemos tenido algo que ver y es rotundamente falso; mi hijo que conduce un taxi se está viendo perjudicado«, aclara José, que aporta el documento de su declaración como testigo.

El transportista insiste en aclarar que su nave se vio envuelta en la operación contra el contrabando de tabaco de forma fortuita.