El Castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre Se reservará la visita a través de la web de Diputación para viernes, sábado o domingo

Laura Ubago Granada Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:45 | Actualizado 11:08h.

El Castillo de la Calahorra abrirá sus puertas al público el viernes 26 de septiembre. Las visitas, que serán los viernes, sábados y domingos se tendrán que reservar a través de un enlace de la web de Diputación. Se ha contratado a una empresa especializada que irá recibiendo a la gente en grupos de hasta 40 personas y que llenará de contenido este recorrido.

Según explicó el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, se han realizado algunos arreglos y se han mejorado aspectos de la seguridad para poder abrir cuanto antes y que los granadinos «empiecen ya a disfrutar de su patrimonio».

Después llegará una fase en la que darle contenido para la que ya se están realizando gestiones. La idea es acoger una exposición sobre el Legado Andalusí, y enfocar alguna de sus salas a dar a conocer el papel que ha jugado el Castillo en algunos rodajes de cine. También se recopilarán objetos de valor artístico de la provincia para exponerlos allí y ya se está en contacto con el Festival de Música y Danza para que sea escenario de algún concierto.

Ver 60 fotos Interior del castillo. Ariel C. Rojas

La segunda fase implicará algo más de rehabilitación, aunque Rodríguez es partidario de tocarle lo menos posible «porque como está, está ya perfecto». La primera intención de esta reforma será que una de las torres sea visitable y se sume a lo que ahora se abre: el cerro en sí, el patio y tres salas extensas de unos mil metros cada una.

Horarios de apertura

Los recorridos serán siempre guiados, de unos 40 minutos de duración, con un máximo de 30 personas por grupo y mediante un sistema de reserva previo de entradas a través del siguiente enlace. El horario de apertura será viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

De este modo se ofrecerán 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes permitiendo que un gran número de personas pueda disfrutar de este emblemático enclave en condiciones óptimas.con 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes.