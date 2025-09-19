Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidene de Diputación, Francis Rodríguez, anuncia la fecha de apertura del Castillo de la Calahorra.

El Castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre

Se reservará la visita a través de la web de Diputación para viernes, sábado o domingo

Laura Ubago

Laura Ubago

Granada

Viernes, 19 de septiembre 2025, 10:45

El Castillo de la Calahorra abrirá sus puertas al público el viernes 26 de septiembre. Las visitas, que serán los viernes, sábados y domingos se tendrán que reservar a través de un enlace de la web de Diputación. Se ha contratado a una empresa especializada que irá recibiendo a la gente en grupos de hasta 40 personas y que llenará de contenido este recorrido.

Según explicó el presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, se han realizado algunos arreglos y se han mejorado aspectos de la seguridad para poder abrir cuanto antes y que los granadinos «empiecen ya a disfrutar de su patrimonio».

Después llegará una fase en la que darle contenido para la que ya se están realizando gestiones. La idea es acoger una exposición sobre el Legado Andalusí, y enfocar alguna de sus salas a dar a conocer el papel que ha jugado el Castillo en algunos rodajes de cine. También se recopilarán objetos de valor artístico de la provincia para exponerlos allí y ya se está en contacto con el Festival de Música y Danza para que sea escenario de algún concierto.

Interior del castillo.

Ver 60 fotos
Interior del castillo. Ariel C. Rojas

La segunda fase implicará algo más de rehabilitación, aunque Rodríguez es partidario de tocarle lo menos posible «porque como está, está ya perfecto». La primera intención de esta reforma será que una de las torres sea visitable y se sume a lo que ahora se abre: el cerro en sí, el patio y tres salas extensas de unos mil metros cada una.

Horarios de apertura

Los recorridos serán siempre guiados, de unos 40 minutos de duración, con un máximo de 30 personas por grupo y mediante un sistema de reserva previo de entradas a través del siguiente enlace. El horario de apertura será viernes y sábados de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 19:00 horas y los domingos de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas.

De este modo se ofrecerán 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes permitiendo que un gran número de personas pueda disfrutar de este emblemático enclave en condiciones óptimas.con 22 visitas semanales y un aforo total de 660 visitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  2. 2 El Zaidín llora a Ana, su enfermera más querida
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP
  5. 5 Las deliciosas fresas de las largas colas en el centro de Granada dan el salto a Italia, Portugal y Francia
  6. 6 Un pueblo de Granada construye 80 nuevos nichos porque se queda sin sitio en el cementerio
  7. 7 Las obras de las 69 VPO del Parque de Automovilismo arrancarán en 2026
  8. 8 La nueva tienda de los artículos baratos que abre en el Centro de Granada
  9. 9

    El Granada pierde también en su visita al Real Jaén de Segunda RFEF
  10. 10

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre

El Castillo de la Calahorra abrirá al público el viernes 26 de septiembre