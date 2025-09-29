Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche Los servicios sanitarios han trasladado a la mujer aparentemente si heridas de gravedad, hasta el Hospital de Baza para que fuese reconocida más detenidamente

José Utrera García Baza Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:30

Una conductora ha sufrido este lunes por la mañana un accidente de tráfico al salirse de la carretera el vehículo que conducía por la carretera autonómica A-4200,a la altura del núcleo de población de Puente Arriba, en el termino municipal de Benamaurel. El vehículo accidentado ha quedado en la cuneta volcado de forma lateral.

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado una dotación del Parque de Bomberos de Baza con un vehículo de intervención y rescate, ya que la conductora y única ocupante de la furgoneta que conducía había quedado atrapada en su interior. Los servicios sanitarios han trasladado a la mujer aparentemente si heridas de gravedad, hasta el Hospital de Baza para que fuese reconocida más detenidamente.

La salida de vía se ha debido a la lluvia que ha caído este lunes en la comarca de Baza.