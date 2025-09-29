Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche.

Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche

Los servicios sanitarios han trasladado a la mujer aparentemente si heridas de gravedad, hasta el Hospital de Baza para que fuese reconocida más detenidamente

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:30

Una conductora ha sufrido este lunes por la mañana un accidente de tráfico al salirse de la carretera el vehículo que conducía por la carretera autonómica A-4200,a la altura del núcleo de población de Puente Arriba, en el termino municipal de Benamaurel. El vehículo accidentado ha quedado en la cuneta volcado de forma lateral.

MÁS INFORMACIÓN

Hasta el lugar del suceso se ha trasladado una dotación del Parque de Bomberos de Baza con un vehículo de intervención y rescate, ya que la conductora y única ocupante de la furgoneta que conducía había quedado atrapada en su interior. Los servicios sanitarios han trasladado a la mujer aparentemente si heridas de gravedad, hasta el Hospital de Baza para que fuese reconocida más detenidamente.

La salida de vía se ha debido a la lluvia que ha caído este lunes en la comarca de Baza.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa que llegó de Nueva York a Granada y ya suma 300 nuevos trabajadores en un año
  2. 2 La Guardia Civil encuentra una macroplantación de marihuana en Valderrubio
  3. 3 Directo | Procesión de la Virgen de las Angustias
  4. 4 El ingeniero granadino que promueve casas en plena naturaleza a precio moderado
  5. 5 La Aemet lo confirma: llegan las lluvias persistentes a Granada este lunes y bajada de las temperaturas
  6. 6 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  7. 7

    El paso de peatones más deseado de Granada cobra vida
  8. 8 La familia granadina pionera en importar productos para el campo desde EEUU que ahora exporta a 57 países
  9. 9

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  10. 10

    La historia tras el primero de la fila de las promesas de la Virgen de las Angustias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche

Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche