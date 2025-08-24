Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado

C. B. Domingo, 24 de agosto 2025, 14:44 | Actualizado 14:49h. Comenta Compartir

Una grave imprudencia que le ha costado caro. La Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía ha sancionado a un hombre por la vía administrativa en Guadix por acumular once bombonas de gas esparcidas por una finca de su propiedad.

La propia Unida policial informa de que los hechos tuvieron lugar en la localidad granadina hace unos días, cuando este individuo fue sorprendido con sus once bombonas de 20 kilos de gas vacías cada una tiradas en el terreno en cuestión.

Por si semejante negligencia fuera insuficiente, la Policía Adscrita precisa además que se había registrado un incendio en la parcela colindante que había provocado la intervención de los Bomberos y de efectivos del Infoca.

La Policía Adscrita, por último, recuerda en sus perfiles de las redes sociales que almacenar bombonas, incluso vacías, es un riesgo «grave» para la seguridad.