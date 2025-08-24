Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las bombonas esparcidas en la parcela del individuo sancionado. Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía
En Guadix

Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado

El hombre ha sido sancionado por la vía administrativa por la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía

C. B.

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:44

Una grave imprudencia que le ha costado caro. La Unidad de Policía Nacional Adscrita a Andalucía ha sancionado a un hombre por la vía administrativa en Guadix por acumular once bombonas de gas esparcidas por una finca de su propiedad.

La propia Unida policial informa de que los hechos tuvieron lugar en la localidad granadina hace unos días, cuando este individuo fue sorprendido con sus once bombonas de 20 kilos de gas vacías cada una tiradas en el terreno en cuestión.

Por si semejante negligencia fuera insuficiente, la Policía Adscrita precisa además que se había registrado un incendio en la parcela colindante que había provocado la intervención de los Bomberos y de efectivos del Infoca.

La Policía Adscrita, por último, recuerda en sus perfiles de las redes sociales que almacenar bombonas, incluso vacías, es un riesgo «grave» para la seguridad.

