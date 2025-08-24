«Las llamas llegaron a 20 metros del depósito del gas»

Josué, uno de los cuatro hermanos Castro Ortega que regenta el restaurante Balcón del Genil, aún se le entrecorta la voz cuando recuerda los momentos ... de máxima tensión que vivieron el sábado por la noche por el incendio en la Fuente de la Bicha. «Mi máxima preocupación era que las llamas, que estuvieron a 20 metros, o el calor extremo hicieran explotar el depósito del gas», rememora antes de ponerse a vestir las mesas para el almuerzo. «Por fortuna la cosa quedó ahí».

Todo comenzó cuando Margarita, la encargada de las reservas, recibió una llamada de los servicios de emergencias. «Nos dijeron que el fuego estaba bajo y mientras llegaban fuéramos echando agua con mangueras y cubos en toda la finca», explica Josué. «En pocos minutos ya lo teníamos encima», añade. «Cuando salí a la terraza los 40 comensales ya habían sido desalojados y los 25 compañeros del Balcón del Genil estábamos dándolo todo», afirma.

Por momentos se le vino a la mente un siniestro parecido hace 20 años. «No fue tan grave», asegura. Pero en ese momento su padre Francisco, tuvo la idea de hormigonar el perímetro. Ha sido clave para que la combustión no llegara al interior. Y, tembloroso, enseña en su móvil unos vídeos donde se observa la ignición tocando las cristaleras del establecimiento. «Si revientan arde todo, las mesas, los manteles... no quiero ni imaginarlo», confiesa.

Ampliar El Infoca, en la zona. J. Pastor

«Quiero expresarle mi total agradecimiento a los Bomberos de Granada, Protección Civil y efectivos del Infoca; son increíbles, les debemos todo», indica con admiración.

Curiosos

Mientras tanto, fuera decenas de curiosos se acercan para observar el panorama desolador de toda la vegetación de la ladera completamente chamuscada. «Os habéis librado de milagro», le comenta una vecina a Antonio, uno de los camareros. «El susto no nos lo quita nadie», le responde este mientras barre la puerta del Balcón del Genil.

Ampliar Josué tiene 45 años y lleva toda su vida trabajando en el Balcón del Genil.. Jorge Pastor

El aparcamiento, donde hay varios todoterrenos de los agentes forestales, se va poblando poco a poco. Unos metros más arriba, una autobomba del Infoca y su dotación de personal siguen de guardia.

Josué tiene 45 años y lleva toda su vida trabajando en el Balcón del Genil. «Hasta de niño estaba aquí fregando o quitando papeles», relata esgrimiendo una leve sonrisa. «Ahora no puedo más que llorar porque ha ardido todo», manifiesta. «Solo le pido a los políticos que se preocupen para que el campo esté limpio».