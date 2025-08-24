Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Decenas de curiosos se acercan para observar el panorama desolador de toda la vegetación de la ladera completamente chamuscada (en pequeño, las llamas cerca del restaurante Balcón del Genil).

Incendio en la Fuente de la Bicha

«Las llamas llegaron a 20 metros del depósito del gas»

Con el susto en el cuerpo, el restaurante Balcón del Genil reabre con normalidad: «No hemos parado de recibir llamadas de clientes interesándose por nosotros»

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 12:45

Josué, uno de los cuatro hermanos Castro Ortega que regenta el restaurante Balcón del Genil, aún se le entrecorta la voz cuando recuerda los momentos ... de máxima tensión que vivieron el sábado por la noche por el incendio en la Fuente de la Bicha. «Mi máxima preocupación era que las llamas, que estuvieron a 20 metros, o el calor extremo hicieran explotar el depósito del gas», rememora antes de ponerse a vestir las mesas para el almuerzo. «Por fortuna la cosa quedó ahí».

