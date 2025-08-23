Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Lenguas de fuego rodearon el restaurante Balcón del Genil. Blanca Rodríguez

«Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»

El incendio mantiene en vilo a los vecinos de Huétor Vega

Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 23:54

En cuestión de minutos, una línea de fuego cortó la colina. En el restaurante Balcón del Genil los trabajadores salieron con mangueras y cubos de ... agua a sofocar las llamas para evitar que se comieran el local. El fuego se originó al borde de las 21.00 horas. Los camiones de bomberos alertaron a los vecinos de Carretera de la Sierra, que pronto vieron cómo desde la fuente de La Bicha el verde de los árboles dejaba paso al rojo.

