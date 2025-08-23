«Lenguas de fuego rodearon el restaurante y nos pusimos a echar agua»

En cuestión de minutos, una línea de fuego cortó la colina. En el restaurante Balcón del Genil los trabajadores salieron con mangueras y cubos de ... agua a sofocar las llamas para evitar que se comieran el local. El fuego se originó al borde de las 21.00 horas. Los camiones de bomberos alertaron a los vecinos de Carretera de la Sierra, que pronto vieron cómo desde la fuente de La Bicha el verde de los árboles dejaba paso al rojo.

En el Balcón del Genil la preocupación creció por momentos. «Empezó un foco pequeño en el mirador y a los pocos minutos las llamaradas rodeaban el restaurante. Salimos con mangueras y con lo que pudimos para apagar y contener mientras llegaban los bomberos. Afortunadamente el fuego no llegó al edificio, pero faltó poco», cuenta Paloma, trabajadora del local. Los empleados aguardaban noticias de los bomberos, que usaron su panorámica para controlar el avance de las llamas. Tuvieron que desalojar a una treintena de comensales.

El Infoca se afanaba por controlar las llamas, aunque el viento hacía que escalaran más por el monte

Los vecinos rodearon la brecha de fuego con temor de que el fuego llegara a sus casas. El Infoca se afanaba por controlar las llamas, aunque el viento hacía que escalaran más por el monte. «Fuimos a ver qué pasaba, nos sentimos más tranquilos si estábamos ahí. Nos dijeron que estaba todo controlado», explica un residente del Balcón del Genil. Las cenizas llegaron a sus casas y con los móviles, entre calle y calle y algún que otro solar, grababan el incendio que aisló la colina.

Una noche larga

Las llamas se veían desde toda la ciudad. En la bajada de Sierra Nevada, por primera vez, los coches iban despacio, deteniéndose para ver las lenguas de fuego. En la Carretera que cruza Cenes, los coches también se paraban en doble fila. «El fuego estaba avanzando muy rápido, aparecían columnas que antes no estaban. Fue una locura. Vi las llamas mientras paseaba por la Fuente de la Bicha», comenta un curioso. «Va a ser una noche larga».

En el puesto de mando la preocupación se diluía conforme se acercaba la medianoche

El humo empañó la vista de Granada. Pero en el puesto de mando la preocupación se diluía conforme se acercaba la medianoche. El viento soplaba a favor y devolvía el fuego a tierra quemada. Poco a poco, los efectivos lograron controlar las llamas en una noche de verano que quedará en el recuerdo.