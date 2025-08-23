Declarado un incendio en la Fuente de la Bicha. El fuego, que se ha originado cerca de los túneles del Serrallo, ha sorprendido a los ... granadinos que se encontraban por la zona pasadas las nueve y cuarto de la noche de este sábado.

Según ha podido saber IDEAL, 30 personas han tenido que ser desalojadas del restaurante Balcón del Genil. «Ha venido una ráfaga de aire y ha subido como la espuma, unas lenguas de fuego tremendas», asegura un testigo.

«Empezó un foco pequeño en el mirador y a los pocos minutos las llamaradas rodeaban el restaurante. Hemos salido con mangueras y con lo que hemos podido para apagar y contener mientras llegaban los bomberos. Afortunadamente el fuego no ha llegado al edificio, pero ha faltado poco», cuenta Paloma, trabajadora del establecimiento.

Los vecinos rodean la brecha de fuego con temor a que llegue a sus casas. El Infoca se afana por controlar las llamas, aunque el viento ha hecho que escalen más por el monte. «Nos hemos venido a ver qué pasa, nos sentimos más tranquilos si estamos aquí. Nos han dicho que está todo controlado», explica un residente del Balcón del Genil.

Efectivos del Infoca, Bomberos de Granada y Policía Local ya trabajan sobre el terreno para tratar de sofocar el fuego. Hasta allí se han desplazado tres‍ grupos de bomberos forestales, un agente medioambiental y tres autobombas.