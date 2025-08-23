Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Incendio en la ladera del Serrallo.

Incendio en la ladera del Serrallo. IDEAL

Declarado un incendio en la Fuente de la Bicha

El fuego se ha originado cerca de los túneles del Serrallo

Sara Bárcena Hernández
Pilar García-Trevijano

Sara Bárcena Hernández y Pilar García-Trevijano

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:50

Declarado un incendio en la Fuente de la Bicha. El fuego, que se ha originado cerca de los túneles del Serrallo, ha sorprendido a los ... granadinos que se encontraban por la zona pasadas las nueve y cuarto de la noche de este sábado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    El Hotel Finca La Bobadilla, icono del lujo, cambia su dirección por imagen
  3. 3

    Carchuna da por perdida la temporada estival tras el tercer cierre de su playa
  4. 4

    Dos detenidos por una supuesta agresión sexual en Pulianas
  5. 5

    Así es la carta enviada a los infractores de la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 El niño de un pueblo de Granada criado entre perniles de cerdo al frente de una gran saga de jamoneros
  7. 7

    El náufrago de Motril salió a bucear con unos amigos cerca de Ceuta y se perdió
  8. 8

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  9. 9

    «Las carencias son enormes en este equipo»
  10. 10

    El hombre del saco granadino

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Declarado un incendio en la Fuente de la Bicha