Lugar donde se ha producido el accidente. Ideal

Accidente entre dos furgonetas en la A-92 a la altura de Diezma

Por el momento, Emergencias no puede confirmar si hay o no heridos

Carlos Balboa

Carlos Balboa

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 15:47

Nuevo accidente en las carreteras granadinas, en esta ocasión en la A-92 a la altura de Diezma, concretamente en el kilómetro 278 en sentido Murcia. Dos furgonetas han impactado en ese punto de la autovía, sin que por el momento se conozca si hay o no heridos.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía informa que el suceso ha tenido lugar a las 14.25 horas. Hasta la zona se han trasladado rápidamente efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, sanitarios del 061 y miembros de mantenimiento de carreteras.

