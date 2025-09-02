Programación de la Bienal de Flamenco 2025

Desde el 5 hasta el 27 de septiembre de 2025, Granada se transformará en el epicentro del flamenco con la primera edición de su Bienal, ... un evento que aspira a convertirse en referencia internacional del arte jondo, celebrado en años impares de forma alternada con la Bienal de Sevilla . Esta gran cita cultural incluye una amplia variedad de actividades: conciertos con figuras consagradas, cine flamenco, trasnoches en la histórica Peña La Platería, talleres familiares y actuaciones gratuitas en los rincones simbólicos de la ciudad bajo el lema 'Cuando el río suena, flamenco lleva'.

El broche de oro llegará el 5 de septiembre con una fiesta inaugural especial en la Plaza de Toros, interpretada por la Orquesta Ciudad de Granada bajo la batuta de Lucas Macías. Participan el cante de Antonio El Turry, el piano de Juan Carlos Garvayo, la percusión de Carlos Merino y el compás de José El Indio y Benjamín El Moreno, en un programa que recorre desde Bizet hasta Manuel de Falla e incluye un homenaje al mítico Enrique Morente.

Además, se ha habilitado un plan especial de transporte junto con Alsa, para facilitar el acceso a espacios como la Abadía del Sacromonte con acceso restringido para vehículos privados durante toda la Bienal.