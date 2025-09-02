Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Programación de la Bienal de Flamenco 2025

Del cante al baile, una cita imprescindible con las grandes figuras y nuevas voces del arte jondo

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Martes, 2 de septiembre 2025

Desde el 5 hasta el 27 de septiembre de 2025, Granada se transformará en el epicentro del flamenco con la primera edición de su Bienal, ... un evento que aspira a convertirse en referencia internacional del arte jondo, celebrado en años impares de forma alternada con la Bienal de Sevilla . Esta gran cita cultural incluye una amplia variedad de actividades: conciertos con figuras consagradas, cine flamenco, trasnoches en la histórica Peña La Platería, talleres familiares y actuaciones gratuitas en los rincones simbólicos de la ciudad bajo el lema 'Cuando el río suena, flamenco lleva'.

